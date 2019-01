Det ungerska gripandet av affärsmannen Emil Amir Ingmanson – som numera heter Max Emil Serwin – kommer drygt två månader efter att han lyckades lura brittisk polis och fly landet.

Svenska ambassaden i den ungerska huvudstaden Budapest är underrättad och konsulär personal ska träffa honom.

Den internationellt efterlyste svenske affärsmannen utpekas som huvudperson i pensionshärvan kring Falcon Funds där 22 000 pensionssparare blev blåsta på runt två miljarder kronor.

Ingmanson en viktig pusselbit

Den i dag 41-årige Emil Amir Ingmanson, som både via sin svenske försvarare och flera högavlönade brittiska advokater i London förnekat brott, är en av de allra viktigaste pusselbitarna i pensionshärvan kring det skandalomsusade premiepensionsbolaget Falcon Funds som var registrerat på Malta.

22 000 pensionssparare blev i ett första läge blåsta på drygt två miljarder, men polisen har senare lyckats spåra drygt 1,2 miljarder som förts tillbaka till pensionsspararna. 800 miljoner kronor är dock fortfarande borta, anser Pensionsmyndigheten.

Ingmanson har bland annat i TV 4:s program Kala Fakta förnekat att han har någon inbladning i Falcon Funds-härvan. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Första gången affärsmannen greps var i december 2017 på Heathrow utanför London, sedan svensk åklagare utfärdat en europeisk arresteringsorder.

Bodde på exklusiv adress i London

Under året har han med hjälp av olika högavlönade advokater i London stridit för att inte utlämnas till Sverige. Han har haft fotboja och befunnit sig i elektronisk husarrest nattetid. Men i övrigt har Ingmanson kunnat röra sig fritt i London och bo i sin trerummare på en exklusiv adress i centrala London med sin svenska sambo, barn och en Dobberman. Han har också under en perio, när han stod under bevakning, bott i en herrgård, vilket Expressen berättat om tidigare.

Efter hans uppmärksammade nattliga flykt i början av november, då han lyckades lura den brittiska polisen, fick hans svenska fästmö fokus på sig - inte för att hon skulle vara brottsmissänkt - men för att hon kanske skulle komma att leda polisen till den jagade fästmannen. Hon fick tillbaka sitt och barnets pass som förvarats hos Metropolitan Police i London.

Enligt vad Expressen erfar har polisen sedan dess haft viss koll på Emil Amir Ingmansons svenska fästmö - bland anat via så kallad biljettspaning.

Hon har också förhörts av både engelsk och svensk polis.

Hur Ingmanson lyckats ta sig till Ungern är inte känt. Men det var där som fästmön dök upp, enigt en poliskälla som Expressen varit i kontakt med.

Åklagaren fåordig om gripandet av Ingmanson

Kammaråklagare Arne Fors, som leder utredningen kring Falcon Funds-härvan, är fåordig om omständigheterna kring gripandet av Ingmanson.

– Jag kan bekräfta att han har gripits, säger han. vi har nu också fått en ungersk kontakt. Det är oklart när han kan överföras till Sverige.

Emil Amir Ingmanson på en bild tagen av TV4:s program Kalla Fakta för några år sedan. Foto: TV4

Enligt Expressens källor var Ingmanson svårt medtagen efter gripandet och har också fått besök av läkare i sin cell.

Den resehandling som Ingmanson använde bidrog enligt vad Expressen erfar till att han blev gripen.

Interpols efterlysning av affärsmannen Emil Amir Ingmanson. Efterlysningen fanns även i den ungerska polisens datasystem eftersom Ungern ingår i den internationella polisorganisationen.

När det ungerska gripandet blev känt gick kammaråklagare Arne Fors till Stockholms tingsrätt med nya misstankar mot affärsmannen Ingmanson.

Ny häktning på fredag - utan Ingmanson

Han är sedan tidigare häktad i sin frånvaro för grova bedrägerier. Nu utökas misstankarna till även grovt penningtvättsbrott och grov trolöshet mot huvudman.

– Häktningsförhandlingen ska hålls på fredag, säger Arne Fors till Expressen.

Försvarare, advokat Thomas Olsson, kommer att närvaro vid den kommande häktningsförhandlingen.

– Men jag vet inget och har heller inte haft någon kontakt med min klient, säger han.

