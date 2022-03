Efter flera sänkningar – nu höjs bensinpriset igen

Nya priset på bensin hos ledande bolag (bemannade stationer) är på fredagen 20,69 kronor per liter. Priset på diesel är uppe i 24,77 kronor per liter efter höjningen. Även förnybara HVO 100 höjs med 1,10 kronor och kostar nu 28,82 kronor per liter.

Oljepriset på råvarumarknaden har tagit ny fart upp igen. Efter att brentoljan (Nordsjön) hade ramlat tillbaka till runt 100 dollar fatet har priset senaste dagarna stigit igen. På fredagsmorgonen kostar ett fat cirka 109 dollar.

Som mest kostade dieseln över 28 kronor 9 mars. Bensinen toppade samma dag över 23 kronor litern.