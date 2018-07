H&M släpper ny parfymkollektion

H&M Beautys nya parfymkollektion lanseras den 16 augusti och ska bestå av 25 dofter indelade i tre grupper, från enklare till mer nyanserade parfymer, meddelar klädjätten i ett pressmeddelande.

LÄS MER: H&M-anställda i New York kräver bättre jobbvillkor

Dofter har tagits fram med kända parfymörer

Dofterna har skapats av parfymörerna Olivier Pescheux och Nisrine Grillié från franska parfymhuset Givaudan i samarbete med H&M Beauty.

– Vi fokuserade på högkvalitativa ingredienser, från dofter med en not till moderna blandningar och mer nyanserade parfymer som lyfter fram den viktigaste ingrediensen. Det har varit en ära att få arbeta tillsammans med H&M och Nisrine Grillié med den här spännande parfymkollektionen, säger Olivier Pescheux i pressmeddelandet.

Priserna för de olika parfymerna kommer att sträcka sig från 49,90 till 249 kronor.

LÄS MER: 286 miljoner i utdelning till H&M-familjen Persson

Tre olika parfymgrupper i olika prisklasser

De tre olika parfymgrupperna beskrivs i pressmeddelandet:

The singles, som består av tio olika dofter som alla är koncentrerade kring en enda doftnot som vanilj, choklad eller yuzu.

The Reveries, som kommer finnas både som Eau de Toilette och body mist. Tio olika dofter med noter som förmedlar en särskild känsla med namn som Freewheeling, Sparks Will Fly och Above the Clouds.

The Essences, är fem olika parfymer som är mer nyanserade och komplexa. De är skapade med en huvudingrediens av finaste kvalitet, som sandelträ, patchouli eller ros och finns i både Eau de Parfum och som parfymolja.

LÄS MER: H&M-familjen donerar 200 miljoner till välgörenhet

H&M: "En spännande och rolig resa"

– Vi är jätteglada över att kunna erbjuda våra kunder ett stort utbud av unika parfymer med så många olika doftnoter. Kunderna kan leka med dofterna i de tre grupperna och hitta en doft de älskar och kan identifiera sig med. Det är ungefär som att skapa en personlig stil, en spännande och rolig resa, säger Sara Wallander, konceptdesigner för H&M Beauty i pressmeddelandet.