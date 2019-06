H&M och Kappahl slår sina påsar ihop i nytt projekt

Klädindustrin är en riktig miljöbov, har det rapporterats senaste tiden. Bland annat går det åt enorma mängder vatten för att odla och bearbeta bomull.

Samtidigt genererar klädfabrikerna mer växthusgaser än flyget och sjöfarten tillsammans, enligt FN:s handelsorgan Unctad.

Gör nya fibrer av uttjänt tyg

I snitt köper svensken 13 kilo kläder per år och slänger 8 kilo i hushållshållssoporna. Detta har det svenska startupbolaget Renewcell tagit fasta på.

Man tagit fram en metod för att i industriell skala ”koka ned” gamla och uttjänta kläder till fräscha cellulosafibrer. Dessa torkas och pressas och kan sedan användas till nytt tyg.

Bomullsodling tar upp stora arealer av åkermark och kräver enorma mängder vatten. Foto: XINHUA/AVALON.RED / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

Såväl H&M och Kappahl tycker idén är så pass intressant att man gått in som investerare i Renewcell. Totalt har bolaget tagit in in omkring 110 miljoner kronor i riskkapital, uppger Veckans Affärer.

– Vi ser fram emot att bidra till Renewcells viktiga arbete och att kunna samarbeta med dem för att skapa fina produkter i kvalitativa, återvunna material, säger Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén till tidningen.

Kappahl har satt upp som mål att 2025 enbart använda mer hållbara material i sina varor, och återanvända textilier är en avgörande del av detta, förklarar man.

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Kappahl. Foto: Jesper Orrbeck Photography / Pressbild

Planerar att bygga en ny anläggning

I dag återvinns endast en procent av all textil som produceras i världen. Resten åker i soporna.

Vid Renewcells fabrik i Kristinehamn har man kapacitet att återvinna 7 000 ton textilier, men med de nya investeringarna planeras bygget av en andra fabrik för att öka produktionstakten.

Nyligen gjordes en stor leverans till en fiberproducent i Kina som köpt 22 ton cellulosafiber från återvunna kläder.