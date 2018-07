H&M-anställda i New York kräver bättre jobbvillkor

I dag klockan 13 amerikansk tid kommer den lokala avdelningen av handelsförbundet RWDSU och politiker från New Yorks stadsledningskontor att marschera in på H&M:s högkvarter på Manhattan för att kräva ett möte med klädjättens ledning.

Orsaken är att förhandlingarna om ett nytt avtal för 1 500 fackanslutna H&M-arbetare i New York har strandat.

LÄS MER: 286 miljoner i utdelning till H&M-familjen Persson

"H&M har inte råd att försvaga en arbetsstyrka"

H&M:s flaggskeppsbutik ligger på Times Square, på Manhattan.

"H&M har inte råd att försvaga en arbetsstyrka som är så hängiven till kundservice, särskilt inte som bolaget möter en större konkurrens på marknaden från nya, utländska snabb-modebutiker som öppnar varje dag", skriver RWDSU i ett pressmeddelande.

Facket har fem toppkrav som de vill lägga på förhandlingsbordet:

LÄS MER: H&M-familjen donerar 200 miljoner till välgörenhet

Vill ha garanterad arbetstid 14-18 timmar

Garanterad minimitid om mellan 14 och 18 per vecka för deltidsarbetare.

H&M har meddelat att de bara vill garantera deltidarbetarna 8 timmar per vecka.

"8 timmar täcker knappt arbetarnas tunnelbanekostnader, skriver RWDSU i pressmeddelandet.

Ett minimum på 10,5 timmars vila mellan arbetspass.

LÄS MER: Anställda på H&M-fabrik utsattes för misshandel

Vill ha gratis glasögon och tandvård

Ett minimum på fem arbetsdagar i rad. Enligt fackförbundet så jobbar nu så har vissa H&M-anställda i New York scheman som innebär att de jobbar 6 till 8 dagar i rad.

Tand- och synförsäkringar. Många arbetare saknar dessa försäkringar och facket vill att de ska bakas in i anställningen. Enligt facket skulle kostnaden för H&M bli en dollar, cirka 9 kronor, per anställd i månaden och de anställda skulle då få ett par glasögon gratis och få tandläkarkostnader upp till 1 500 dollar, drygt 13 000 kronor, täckta per år.

50 cent, cirka 4 kronor och 50 öre, extra i timlön för personer som varit anställda i mer än tre år.

LÄS MER: H&M:s lager stiger: "Kommer inte lugna marknaden"

Facket: Glada arbetare ger högre vinst

"De här talangfulla arbetarna skapar en unik shoppingupplevelse för oräkneliga kunder, och de spelar en oersättlig roll i att driva fram positiv image, varumärke och vinst för H&M som ett globalt företag. När arbetare är respekterade och upplyfta, blir de gladare på jobbet, och kan göra mer förbättra kundernas shoppingupplevelse, vilket leder till ökad försäljning och högre vinst, vilket ger H&M en fördel gentemot konkurrenterna", skriver RWDSU.