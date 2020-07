Här är huset som lockar kändisarna

Kvadratmeterpriset för lägenhetsförsäljningar under juni på Norrmalm i Stockholm uppgick till 98 300 kronor per kvadratmeter. Snittpriset i innerstaden låg på 93 400 kronor per kvadratmeter.

För lägenheter av det större slaget ligger snittpriset lägre – 85 200 kronor per kvadratmeter för femrummare och uppåt på Norrmalm. Men priserna skiljer sig kraftigt beroende på lägenhetens skick och läge.

Källa: Booli