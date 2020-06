Här är affärsmannen som säljer Sveriges dyraste gård

Expressen kunde för drygt två veckor sedan berätta att Hässle gård i Örsundsbro i Enköpings kommun nu ligger ute till försäljning. Gården har anor från 1700-talet och har renoverats de senaste åren.

Runt den cirka 700 kvadratmeter stora huvudbyggnaden har en stor park anlagts, med pool, poolhus, hjorthägn, hästhagar och åkermark. Nere vid Mälaren finns en sjöstuga och bastu, och vid bryggan är vattendjupet tillräckligt för segelbåtar. I en ladugårdsbyggnad finns det plats för 20 bilar.

Den tidigare ägaren, finansmannen Peter Gyllenhammar, sålde herrgården under våren 2018 för 33 miljoner kronor. Den låg ute till försäljning förra året, men utan att säljas. Nu är den till salu igen, genom fastighetsmäklarfirmorna Widerlöv och Eklund Stockholm New York. Priset är 95 miljoner kronor.

Bara renoveringarna beräknas ha uppgått till 45 miljoner kronor.

Investerat inom energi

Hässle gårds ägare är, enligt Lantmäteriet, Nasser Hadadi, 43. Hadadi är kopplad till bolagssfären Nekton Group som, enligt bolagets sajt, har kontor i London, Dubai och Hongkong. På sajten beskrivs Hadadi som stabschef och ”executive director” för bolaget.

Nekton Group, som ägnar sig åt att investera och mäkla affärer inom energisektorn, leds av Gerard Lopez, 48. I spansk press har Lopez beskrivits som vän till den ryske presidenten Vladimir Putin. Kopplingarna till Putins Ryssland nådde hög politisk nivå 2016 när det framkom att Lopez skänkt 400.000 pund, cirka 4,8 miljoner kronor i dagens kurs, till det brittiska konservativa partiet Tories.

Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Eklund Stockholm New York Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Lopez och Hadadi har också kopplats till investmentbolaget Genii Capital, ett bolag som under några år fick stor uppmärksamhet som ägare av Formel 1-stallet Lotus. Under 2016 ryktades Lopez vara intresserad av att köpa in sig i den franska fotbollsklubben Olympique Marseille, men i stället blev det en affär som året efter gav honom majoritetsinnehav i Lille OSC.

Bolagskopplingar till Sverige

Både Hadadi och Lopez har bolagskopplingar till Sverige. Lopez är sedan 2015 ordförande för det svenskregistrerade bolaget Rise Capital AB, som gjort affärer i Ryssland. Hadadi satt fram till förra året i styrelsen för ett annat bolag, Rise Capital Projects AB, där Lopez är ordförande. VD för Rise Capital AB är svenske företagaren Carl Meurling.

Fastighetsmäklaren Peter Eriksén på Widerlöv berättar för Expressen att han tidigare hjälpt säljaren av Hässle gård med en annan bostadsaffär:

– Jag sålde hans penthouse inne i på Adolf Fredriks kyrkogata (i centrala Stockholm, reds anm) tidigare så han har bott i Sverige ett tag innan. Så det här är inte hans första köp i Sverige.

Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Hässle gård i Örsundsbro ligger nu ute till försäljning för 95 miljoner kronor. Foto: Widerlöv Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I tidigare intervjuer har Eriksén beskrivit säljaren av Hässle gård som ägare av en fransk fotbollsklubb och ett Formel 1-team – en beskrivning som mer stämmer in på Gerard Lopez – men i ett mejl till Expressen tar han tillbaka de uttalandena:

”Säljaren har aldrig sagt till mig att denne äger någon fotbollsklubb eller annat. Däremot hade jag uppfattat det så och det var det jag förmedlade. I efterhand kan jag konstatera att jag borde varit mer noggrann kring att kolla fakta kring just den saken. Jag ber om ursäkt om min tolkning givit upphov till missförstånd!”

Har varit är några månader om året

Efter att Expressen sökt Nasser Hadadi genom Nekton Group kommer ett svar, på engelska, från advokat Erik Rosén:

”Skälet till att egendomen säljs är på grund av att herr Hadadi inte längre tillbringar så mycket tid i Sverige. Inga andra skäl finns. Herr Hadadi har tidigare varit i Sverige uppskattningsvis några månader om året. Egendomen har ägts helt och hållet av herr Hadadi själv, och aldrig på uppdrag av någon annan.”

Expressen har, via Nekton Group, sökt Gerard Lopez.

LÄS MER: Märta och Sofia Schörling är Sveriges rikaste systrar

Se mer: