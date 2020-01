Karlstadsbon Nicklas Bäckström upptäckte på fredagseftermiddagen hur någon börjat beställa mat i hans namn – i Malmö.

– Jag fick notiser i min bank-app om att någon beställde mat med Foodora. Jag gick in och spärrade kortet och tog kontakt med Foodoras support direkt.

Men svaret från Foodora dröjde och flera av matbeställningarna hann levereras.

– Det var riktigt frustrerande för jag försökte stoppa beställningarna. Den sista beställningen gick inte igenom för att jag inte hade tillräckligt högt saldo, säger han.

Drog 892 kronor

Foodra drog 892 kronor för matleveranserna från Nicklas konto.

Nicklas Bäckström har polisanmält händelsen, men är kritisk och menar att Foodora brister i säkerheten:

– De uppmanar en att registrera sitt betalkort, ändå kan folk kapa konton, ändra leveransadress och beställa mat för mycket pengar utan att de reagerar. När man sedan tar kontakt så får man svar alldeles försent , säger han och konstaterar efter att ha läst hur andra svenskar drabbats på likartade sätt:

– Deras säkerhet verkar inte fungera så bra. Jag trodde faktiskt inte att det här skulle vara omöjligt.

Nicklas kunde bara se på medan maten levererades till bedragaren. Foto: Privat Totalt hann personen handla mat för nära 900 kronor. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Foodora: ”Samma lösenord”

Foodora Sveriges marknadschef Mike Messa beklagar det inträffade och skriver att Foodora arbetar aktivt med säkerheten.

”När vi utreder olika fall, så som de du antagligen syftar till, är det vi brukar hitta att en person/flera personer har loggat in med kontouppgifter på vår kund de har hittat på nätet, och beställer då i vår kunds namn. Detta då många tyvärr har samma lösenord till olika konton de har loggat in på. Jag själv kan säga att jag också kan vara bekväm ibland, och använda samma lösenord. För att höja säkerheten ytterligare tittar vi i dagsläget på tvåstegsverifikation när man loggar in som användare”, skriver han i en kommentar.

Dagens tre största ekonomiska nyheter.

LÄS MER: Bedragare lurade kvinna kasta ut alla värdesaker