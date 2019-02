När den gamle näringslivsprofilen Pehr G Gyllenhammar flyttade hem till Sverige 2013 var det många som trodde att slog han sig ner för gott på svensk mark.

Han hade då flyttat fram och tillbaka mellan Sverige och Storbritannien ett antal gånger och som nästan alltid när det gäller "Mr Volvo" skapat rubriker i samband med varje flytt.

Men fredagen den 16 november förra året meddelade Pehr G Gyllenhammar Skatteverkets folkbokföringsenhet i tysthet att han och dottern Barret, 3, utvandrat. Hustrun Lee Welton Croll hade aldrig varit mantalsskriven i Sverige utan formellt bott i Storbritannien.

"Tillfälligt i London"

Varför han lämnat Sverige är oklart. Enligt en uppgift "bor han tillfälligt i London". Expressen har sökt Pehr G Gyllenhammar.

När Pehr G Gyllenhammar – mannen som utsetts till årets mest beundrade svensk vid nio tillfällen – bosatte sig i den 148 kvadratmeter stora våningen på Östermalm i Stockholm sommaren 2013 fanns det inget som tydde på att han så småningom skulle packa igen och flytta tillbaka till London. Snarare tvärtom. Efter det korta äktenskapet med journalisten Christel Behrmann, i Skåne, hade han funnit kärleken igen 2013. Då blev han blixtförälskad i Lee Welton Croll under en flygresa.

PG Gyllenhammar pappa vid 80 år

I början av 2016 kom sensationen: Pehr G Gyllenhammar hade vid drygt 80 års ålder blivit pappa på nytt. Den 21 januari det året föddes dottern Barrett.

När programledaren Rickard Olsson intervjuade Pehr G Gyllenhammar i SVT:s Sommarkväll sommaren 2017 fick han bland annat frågan hur han trodde att omgivningen uppfattade att han blev pappa igen vid sin ålder.

– Det bryr jag mig inte om. Däremot vet jag hur mina barn i första äktenskapet ser på det. De blev väldigt upprörda.

Gyllenhammar blev arg på sina barn

På frågan om hur han kände inför det svarar Pehr G Gyllenhammar:

– Jag blev förbannad. Den äldsta dottern (Cecilia Gyllenhammar) hon blev inte förbannad. Hon ville absolut träffa bebisen så fort det gick, sa han i intervjun med Rickard Olsson i Sommarkväll.

Senare verkar dock det ha normaliserats i relationen mellan far och de andra barnen.

– Jag blev kär från första stund, berättade Pehr G Gyllenhammar om sitt första möte med Lee Welton Croll ombord på ett flygplan. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Pehr G Gyllenhammar har inte varit blygsam i sin beskrivning av relationen till sin hustru och hur han fastnade för henne:

– Jag blev kär i henne från första stund. I love her dearly, har han berättat i Skavlan.

Hustrun Lee Welton Croll, 45, är född i Ottawa i Kanada, men är i dag brittisk medborgare och arbetar som konsult och psykolog för flera stora företag runtom i världen. London är hennes bas och där finns nu också hela familjen.

Tidigare har Gyllenhammar berättat att hustrun har sitt kontor i London.

– Jag bor nu mest i Stockholm, men också i London. Min fru har en lägenhet i London, berättade han i Skavlan våren 2014.

Lee Welton Croll fanns i publiken när Pehr G Gyllenhammar våren 2014 satt i Skavlan och berättade om sin kärlek till henne. Foto: SVT / SVT

19 april 2013 gifte sig paret i Stadshuset i Stockholm.

I en intervju med DI Weekend 2016 berättade PG Gyllenhammar om sin nya pappalycka:

– När man är ung då tar man barn mer för givet, vilket egentligen är fel att göra. Nu, när jag är i mogen ålder, så är det annorlunda. Man har en annan uppskattning av det. Min hustru är vid någorlunda mogen ålder, men hon är bara drygt hälften så gammal som jag så det är lite udda det här. Det är väl Chaplin och jag, skulle jag gissa.

Lee Welton Croll, med dottern Barrett. Foto: PRIVAT

Trivdes inte i Stockholm

Stockholmslivet tycks emellertid inte ha varit allt för roligt trots alla bekvämligheter. Lite av det har Pehr G Gyllenhammar också signalerat i olika sammanhand.

– Stockholm är ganska förvaltningsstyrt och har en stor byråkrati, en inte särskilt vänlig stad. Inte så rolig och intressant. Turister tycker att Stockholm är härligt för att det är så vackert, men man lever inte länge på att det är vackert sa han i en intervju med GT i början av 2018.

Pehr G Gyllenhammar är sedan i november förra året utskriven från Sverige. Foto: TOMAS LEPRINCE

Varför bor du i Stockholm då? undrade GT:s reporter.

– Det är delvis av jobbskäl. Jag bodde länge utomlands, 16 år i London. Jag flyttade sedan tillbaka av en rad skäl, men är inte särskilt förtjust att bo i Stockholm. Det ska vara en gammal göteborgare som känner på det sättet.

Pehr G Gyllenhammar har nästan alltid skapat rubriker. Speciellt under Volvoåren som slutade med en turbulent flytt till London 1993, då han i praktiken gick i landsflykt sedan han under dramatiska former petats från tronen på Volvo.

Han hade då varit Volvos chef i nästan 23 år - först som verkställande direktör, sedan som styrelseordförande.

Pehr G Gyllenhammar efter den dramatiska presskonferensen 1993 då han tvingades lämna Volvo. Foto: FUNCK, FREDRIK / DAGENS NYHETER

Gyllenhammars dramatiska slut på Volvo

Men den 2 december 1993 tog Volvo-lyckan slut för Gyllenhammar efter en turbulent tid där hans plan på samgående mellan Volvo och franska Renault stoppats av en majoritet av Volvos styrelse där även verkställande direktören Sören Gyll ställde sig bland motståndarna till Gyllenhammars Renault-plan.

Vid en dramatisk presskonferens på Kungsträdgårdsgatan i centrala Stockholm meddelande Gyllenhammar sin avgång, tog sedan bakvägen ut och försvann till London. Dagen därpå sålde han alla sina aktier i Volvo.

Pehr G Gyllenhammar lämnade Sverige för London och satsade på en ny karriär inom försäkrings- och finansbranschen.

Cristina Stenbeck och Pehr G Gyllenhammar i samband med begravningen näringslivsnestorn Peter Wallenberg i februari 2015. Foto: OLLE SPORRONG

2004 lyckades Cristina Stenbeck locka honom tillbaka till en toppost som ordförande i Kinnevik, en post som han behöll till 2007.

Enligt medieuppgifter förväntades han ägna två dagar i veckan åt Kinnevik och för den arbetsinsatsen fick han två miljoner kronor om året.

Pehr G Gyllenhammar har fortsatt att jobba i sitt eget bolag Pehr Gyllenhammar AB där även hustrun numera har tagit plats.

År 2016 omsatte bolaget drygt 19 miljoner med en vinst på knappt nio miljoner. 2017 hade omsättningen sjunkit till 9 miljoner och året slutade med en mindre förlust på 269 000 kronor.