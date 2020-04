GW:s miljonregn: ”Jag säljer en förskräcklig massa viner”

I maj 2017 bildades bolaget Leif GW Production.

Enligt bolagsordningens verksamhetsbeskrivning skulle bolaget ”lansera varumärket Leif GW Persson samt andra till honom kopplade varumärken”

Det handlade bland annat om att bedriva författar- och utredningsverksamhet, föreläsningar samt podcast. Allt inom informationsområdet.

Det handlar också om att marknadsföra produkter som Leif GW Persson själv är väldigt förtjust i – viltkött, jaktartiklar, viner och andra alkoholhaltiga drycker samt snus och andra tobaksvaror.

”Miljontals buteljer varje år”

Han har lanserat en rad viner under varumärket GW:s som säljer mycket bra på Systembolaget.

– Det rullar på. Jag säljer ju en förskräcklig massa viner. Det handlar om miljontals buteljer per år. Och på alla så utgår det en royalty.

– Dessutom har vi etablerat oss inom viltköttsprodukter. Det börjar också ticka på. När det välkommet i gång så kommer det ge ansenliga inkomster.

Omsättningen dubblades När den första årsredovisningen kom in till Bolagsverket i fjol hade Leif GW Production en omsättning på 9,2 miljoner kronor. Det räkenskapsåret omfattade dock 16 månader. Nyligen kom det nya bokslutet in och då hade omsättningen under det senast brutna räkenskapsåret ökat till 17 138 000 kronor. Det innebar en ökning med åtta miljoner kronor. I bokslutet konstaterade man torrt att några väsentliga händelser utöver den ordinarie verksamheten inte ägt rum. Bolaget gjorde ett rörelseresultat på nästan 7,6 miljoner kronor mot knappt två miljoner året före. Vinsten efter skatt blev 4 miljoner kronor mot drygt 700 000 kronor. Utdelningen till aktieägaren slutade på 1,2 miljoner kronor. Visa mer Visa mindre

Han har även varumärkesskyddat en serie snusprodukter hos PRV.

– Just nu jobbar vi på att komma in på snusmarknaden. Jag har en föreställning om att jag skulle kunna sälja några miljoner dosor där varje år. Den svenska marknaden omfattar ungefär en halv miljard dosor per år.

Leif GW Persson och bolaget har låtit varumärkesskydda en rad olika namn på snusprodukter. Bland annat GW:s snutprilla.

– Just blåsljuspersonalen är stora konsumenter av snus. Jag tänkte att de skulle få ett eget snus.

Jag klagar aldrig över skatten. Jag betalar 75 öre på varje intjänad krona

Ekonomin har ingen anledning att oroa sig för.

– Jag har goda inkomster i och med att jag i princip kan bestämma de själv. Jag har inga skulder och sen är jag en gammal man som inte har så stora behov. Jag har sex barn, 11 barnbarn och ett 12:e på väg. En hustru och rad gamla fruar som jag försörjer. Jag har lite att stoppa i.

En hel del pengar ger han bort till välgörenhet.

– Bland annat till ett kristet barnhem i Ukraina och till ett utbildningsprojekt för unga kvinnor i Afrika.

– Svepningen har inga fickor. Jag klagar aldrig över skatten. Jag betalar 75 öre på varje intjänad krona. De 25-öringar som blir över räcker gott och väl för mina behov, säger han.

