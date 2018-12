Ingves kunde inte backa

Det var i september som media, investerare och analytiker spetsade öronen lite extra.

Lät det inte som en ny Stefan Ingves? En ny direktion?

Från att nitiskt ha kollat på inflationen rensat för energipriser, så framhöll flera av direktionens ledamöter att man kunde acceptera både att inflationen under hösten blir lite svagare (även om just energiprisets höga bidrag till inflationen störde flera av dem) och att tillväxten är densamma. Helt plötsligt var detta helt okej – för nu skulle räntan höjas.

Och så har det låtit under hösten. Riksbanken har hållit fast vid att tiden för första höjningen på sju år nu är kommen.

Under tiden har svagare statistik rullat in. Inflationen har varit under Riksbankens egen prognos, och i november uppgick den till endast 1,4 procent rensat för energipriser.

Det har säkerligen bekymrat Stefan Ingves. Men så var det detta med kommunikationen. Det var helt enkelt svårt för Stefan Ingves att backa från det man så tydligt utlovat, särskilt som marknaden tagit fasta på orden och faktiskt väntade sig en räntehöjning. En oförändrad ränta hade varit en större överraskning än denna räntehöjning.

Ville ha höjningen avklarad

Av den anledningen ville säkerligen Stefan Ingves ha räntehöjningen avklarad. Hade man avvaktat hade ju risken funnits att ännu svagare inflationssiffror hunnit rulla in under tiden, vilket hade gjort en räntehöjning ännu svårare. Ingves hade helt enkelt ett fönster och det tog han tillvara på.

Men risken är nu att det blir denna räntehöjning – och sedan inte så mycket mer. Tecken på en sämre konjunktur kan fortsätta att ramla in under början av nästa år, samtidigt som molnen lär hopa sig över börsen. Många, inklusive Stefan Ingves själv, kommer ställa sig frågan om det verkligen är smart att höja räntan i ett sådant läge. I dagens besked ändrar banken också räntebanan, det vill säga planerade höjningar framöver. I oktober var Riksbankens egen bild en reporänta på 1,23 procent i fjärde kvartalet 2021. Nu har prognosen tagits ned till 0,98 procent vid samma tidpunkt – en rätt stor skillnad.

Ingen ränterusning i sikte

Det är lätt att vara efterklok och säga att Riksbanken borde ha tagit chansen när konjunkturen ännu var på topp (och inflationen faktiskt var starkare än den är nu). Det är förstås också så att en anledning till att vi haft det läget i ekonomin ju är Riksbankens minusränta.

Men man får ändå medge att det lär bli utmanande för Riksbanken att höja räntan, och det vet man om. Visst kan bankerna passa på att höja bolåneräntan något nu i december, men du behöver knappast stressa upp dig. Det är ingen snabb rusning av bolåneräntorna i sikte.