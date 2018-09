Född: Stockholm.

Bor: I USA sedan 2003.

Ålder: 41 år.

Yrke: Mäklare.

Familj: Gift med Derek Kaplan. Paret har tvillingar, Fredrick och Milla. Är bror till medieprofilen Sigge Eklund och son till ekonomen Klas Eklund.

Känd för: Tv-mäklare i realityserien ”Million dollar listing New York”, etta i försäljning bland New Yorks mäklare enligt Real Deal Magazine, driver den skandinaviska mäklarbyrån Eklund Stockholm New York.