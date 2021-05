Finansinspektionen kräver svar av Klarna

Klarna, som tillhandahåller betalningslösningar online, drabbades på torsdagen av ett IT-haveri. Flera kunder har under dagen hört av sig och berättat om hur de loggat in i appen och kommit in på en annan kunds konto.

– Det är allvarligt. Som kund ska du kunna lita på att dina uppgifter är skyddade, säger Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef för bank på Finansinspektionen (FI).

Klarna är en bank med tillstånd hos FI. Karin Lundberg säger att myndigheten under dagen haft ett möte med Klarna.

– Vi har bett om att få en fullständig redogörelse från banken om vad som har hänt och vilka åtgärder de nu vidtar, både på kort sikt och på längre sikt för att säkerställa IT-säkerheten för kunderna, säger hon.

”Alldeles för tidigt”

Vad kan ni sätta in för åtgärder mot Klarna?

– Vi har möjligheter att utdöma sanktioner och ingripa generellt på det här området. Men det är alldeles för tidigt att börja spekulera om det.

Klarna: Självförvållad incident

Tidigare i år inledde FI en undersökning av informations- och cybersäkerheten hos Klarna. Den undersökningen pågår fortfarande och Karin Lundberg vill inte kommentera vad som framkommit där.

På Twitter skriver Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski IT-haveriet som ”en självförvållad incident, i 30 minuter, som påverkar sekretessen för några av våra användare”.