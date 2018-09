Fem frågor och svar om valet och ekonomin

1. Om Löfven lyckas bilda regering med Centerpartiet och Liberalerna, vilka förslag för plånboken blir det då?

-Andreas

Hej! Bra fråga, och inte helt lätt att svara på. Vid en första anblick har S väldigt lite gemensamt med C och L i plånboksfrågor. De har exempelvis helt olika syn på a-kassan, där C och L vill sänka taket, som S ju höjt till 910 kronor per dag under denna mandatperiod. Synen på skatt skiljer sig också åt, eftersom C och L vill återställa det jobbskattavdrag på inkomster över 50 000 kr som S trappat ned under mandatperioden. C och L vill också höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, som S ju tillsammans med V sänkt under mandatperioden. Vad jag kan se i dagsläget är det bara i fråga om pensionärsskatten som man är överens – samtliga partier vill ta bort skatteklyftan mellan lön och pension.

2. Genom mentalitet på sandlådenivå struntade förtroendevalda i vårt land. Kommer detta påskynda börsras och lågkonjunktur?

-Lennart

Hej! Jag skulle säga så här. Om de orosmoln som finns i orosvärlden eskalerar – som handelskrig eller skuldproblematik – så är vi mer sårbara om vi inte har en regering som snabbt kan ta beslut och parera kriser. Å andra sidan är det just akuta lägen som kanske kan få partierna att enas och komma överens. Jag tror inte att en regeringskris i sig kastar in Sverige i lågkonjunktur. Sverige är en liten exportberoende ekonomi att det snarare är global inbromsning av tillväxten, höjda räntor och handelskrig som påverkar.

3. Hur påverkas vi som har sjukersättning (och nu menar jag inte sjukpenning - begreppen blandas ofta ihop)?

-Livrädd

Hej! Samtliga allianspartier vill återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Den togs bort under innevarande mandatperiod. Istället vill man att rätten till sjukersättning då prövas. Alliansen har stöd från SD i detta. Därför kan sannolikheten för en förändring i sjukförsäkringen nog vara rätt stor vid en alliansregering.

4. Jag funderar på att köpa lägenhet, ska man vänta tills allt är avgjort?

-Janet

Hej! Jag tycker att du ska köpa en lägenhet när du behöver köpa en lägenhet. Regeringsbildningen lär inte att påverka bostadsmarknaden under hösten, det är det snarare andra faktorer som gör. På längre sikt däremot kan det spela roll vem som sitter i regeringen, eftersom flera partier sagt sig vilja genomföra olika bostadsreformer. Några av allianspartierna vill exempelvis se över flyttskatten och slopa uppskovsräntan, vilket förstås är fördelaktigt för den som ska flytta. Men dessa reformer känns mycket avlägsna just nu och det är svårt att veta hur ett eventuellt blocköverskridande samarbete på bostadsområdet skulle se ut. Så köp en bostad om du behöver bo, tänker jag.

5. Kan man tro på de vallöften om förbättringar för pensionärer som har gjorts?

-Maria

Hej! Jag tror att man kan det. Samtliga partier har gått ut så tydligt med att de vill sänka skatteklyftan mellan lön och pension. Inget av partierna kan motivera att den skulle finnas kvar. Oavsett vilka som bildar regering så tror jag att pensionärerna kommer få några eller någon hundralapp extra kvar i plånboken.