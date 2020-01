Fack och arbetsgivares plan: Ta över a-kassan

Di har tagit del av direktiv som tagits fram av fackorganisationen LO, Förhandlings- och samverkansrådet PTK och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

I direktiven har parterna tagit fram gemensamma förslag på att ta över a-kassan och delar av Arbetsförmedlingens verksamhet – som ännu inte har presenterats för politikerna.

”Ska minimera risken för politisk inblandning”

Under förra året betalades det ut 19 miljarder kronor från a-kassorna och i förslaget vill fack och arbetsgivare hantera sin del av pengarna i ett eget system där som politikerna inte ska kunna röra.

”Modellen ska utformas på ett sätt som minimerar risken för politisk inblandning”, inleder Svenskt Näringsliv, LO och PTK direktivet, enligt Di.

– Pengar som i dag går in i a-kasseavgifter ska gå till det partsägda systemet, men det som går in i statens budget finansierar inte bara arbetslöshetsförsäkring utan även en del andra åtgärder, säger den tidigare IF Metall-ordföranden Anders Ferbe, som arbetat fram förslaget, till Di.

Enligt tidningen ska taket vara generöst och göra de flesta privata försäkringar överflödiga och den avtalade a-kasseavgiften ska tas ut över arbetsgivaravgiften.

Arbetsmarknadsministern: ”Det är ett intressant förslag”

För att inte öka kostnaden för företagen ska därför arbetsgivaravgifterna sänkas i samma omfattning.

I förslaget slås det fast att parterna inte vill bära kostnaderna för arbetsgivare som ställer sig utanför partsmodellen.

”Det är ett intressant förslag, men inget vi tar ställning till just nu”, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i en kommentar till Di.

Direktivet kring Arbetsförmedlingen går ut på att parterna kan ta över uppdrag och finansiering som i dagsläget ligger hos myndigheten. I systemet föreslås även att uppsagd och anställd personal får ta del av utbildning och omställning med med ett offentligt studiestödssystem för yrkesverksamma och äldre, rapporterar Di.

Fortfarande djup spricka gällande arbetsrätten

Förslagen har tagits fram av utredaren Cecilia Fahlberg – tidigare ordförande i Unionen.

Systemen som målas upp i direktiven skulle innebära att tiotals miljarder kronor hanteras av parterna i stället för av statskassan, enligt Di.

Även om parterna är överens om direktiven kring a-kassan och omställning på arbetsmarknaden finns en djup spricka mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan kring hur arbetsrätten kan reformeras, i den avsiktsförklaring som parterna skrev under i december.