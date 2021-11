Facebook stänger av ansiktsigenkänning

Facebook kommer att stänga ner sitt decennium gamla system för ansiktsigenkänning under de kommande veckorna. Det meddelar ansvariga på Meta, som är Facebooks nya namn sedan en vecka tillbaka, rapporterar The New York Times.

Det var år 2010 som Facebook introducerades ansiktsigenkänning som en funktion för Facebook-användarna för att spara tid. Programvaran identifierade automatiskt personer som dök upp i användarnas fotoalbum och föreslut användare att ”tagga” bilden med.

Mycket tack vare funktionen lyckades Facebook bygga upp ett av de största arkiven i världen när det handlar om digitala foton.

Metas förklaring: ”Växande oro”

Jerome Pesenti, vice vd för artificiell intelligens på Meta, förklarade förändringen i ett blogginlägg på tisdagen.

”Varje ny teknik för potential för både nytta och oro, och vi vill hitta den rätta balansen”, skriver han enligt The New York Times.

Beslutet att stänga funktionen helt togs enligt honom på grund av användarnas oro över hur tekniken används.

”Vi måste väga de positiva användningsområdena för ansiktsigenkänning mot en växande samhällelig oro, särskilt då tillsynsmyndigheter ännu inte har tillhandahållit tydliga regler”, skriver Meta i ett pressmeddelande enligt TT.

Facebook har tidigare stämts i delstaten Illinois, då insamlingen av data strider mot den delstatens lagar, skriver TT.

LÄS MER: En ny soffa motsvarar sex begagnade i klimatavtryck

Förvaltarens trendspaning: Undvik bolag som säljer på Facebook