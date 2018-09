Facebook hackat – information från 50 miljoner användare kan ha läckt

Det var i tisdags som Facebook upptäckte att de utsatts för en hackerattack och att okända personer tagit sig in i deras datanätverk. Attacken har skett genom att hackarna utnyttjat en bugg i Facebooks kod för att kunna se sitt eget konto så som andra människor ser profilen.

IT-jätten lyckades stoppa säkerhetshålet och rapporterade intrånget till polisen - samtidigt som de nu samarbetar med FBI i jakten på de skyldiga uppger Reuters.

Som en försiktighetsåtgärd var omkring 90 miljoner användare - som kan ha drabbats av attacken - tvungna att logga in på nytt på sina konton under fredagsmorgonen. Information från omkring 50 miljoner av de användarkontona har troligen läckt ut till den eller de personer som ligger bakom attacken, rapporterar New York Times.

Zuckerberg: Glad att vi upptäckte detta

Facebook har nu inlett en egen utredning av händelsen, men uppger under fredagen att de ännu inte har full överblick av vad som skett.

"Vi vet ännu inte om de här kontona har använts på ett felaktigt sätt men vi fortsätter att undersöka saken" skriver Mark Zuckerberg, vd för Facebook i ett inlägg på sin Facebooksida.

Han höll en telefonpresskonferens senare på fredagen där han förklarade att företaget tar mycket allvarligt på det inträffade.

– Vi har en större säkerhetsinsats på företaget som förstärker alla våra ytor. Jag är glad att vi upptäckte detta, men det är absolut ett problem att detta över huvudtaget kunde hända, säger Mark Zuckerberg enligt New York Times.

Flera personer ifrågasätter nu nätjätten.

"Har sagt det förut, kommer säga det igen: att inte använda Facebook är ett beslut jag aldrig kommer ångra." skriver Stephen Welt, professor i internationell politik vid ansedda Harvard Kennedy School i USA, på Twitter.

Inblandade i tidigare skandaler

Det här är inte första gången som nätjättens förmåga att skydda den information som deras användare delar på sina konton ifrågasätts.

Tidigare i år framkom det att privat information från upp till 87 miljoner Facebookanvändare spridits vidare via det brittiska företaget Cambridge Analytica, som är inblandade i skandalen som rör rysk desinformation i samband med det amerikanska presidentvalet 2016. Det har lett till att Facebook utreds av myndigheter i flera länder med anledning av den stora mängd data företaget hanterar dagligen.

– Vi har ett ansvar att skydda våra användares data, och om vi inte klarar det förtjänar vi inte att arbeta för dem, sa Mark Zuckerberg tidigare i år.