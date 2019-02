Polisens nationella bedrägericenter beskriver det som ett nytt fenomen som dök upp under hösten 2017. Under hösten 2018 eskalerade det med flera fullbordade brott.

– Det handlar om telefonbedrägerier där företrädesvis äldre personer uppmanas att ge ifrån sig koder till sin bankdosa eller logga in på sin internetbank, säger Lotta Mauritzson.

Benämningen för denna typ av bedrägerier är ”vishing” och går ut på att man kontaktar någon via telefon och säger att man ringer från banken eller att man ska hjälpa till med något och behöver koppla personen till banken.

– Ofta utgör de sig för att vara från din bank och ska hjälpa dig att stoppa ett pågående bedrägeri av något slag. För att de ska kunna hjälpa dig säger de att du måste verifiera att du är du genom att ge ifrån dig svarskoder till din bankdosa eller logga in på ditt mobila bank-ID, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter.

Bedragaren har då redan skrivit in sitt offers personnummer på sin enhet och när personen i telefonen skriver in sitt lösenord blir det bedragaren som loggas in i internetbanken. Bedragaren har sedan full tillgång på internetbanken och kan då snabbt länsa konton.

– De drabbade personerna drabbas oerhört hårt, de kanske blir av med sitt livs besparingar. Det är verkligen illa, säger Lotta Mauritzson.

”Vi är lite naiva”

Efter eskaleringen under hösten har polisen kraftsamlat mot denna typ av brott och satsat mycket resurser på det brottsförebyggande arbetet. Under december och januari har antalet fullbordade brott halverats.

– Trots det så var det 119 fullbordade brott i januari så vi har fortfarande ganska många för en månad, säger Lotta Mauritzson.

Men det har också blivit svårare för bedragarna att få tillgång till andras bank-ID. Bank-ID har infört QR-koder för att förstärka säkerheten. Med QR-kod måste användaren bekräfta sin fysiska närhet mellan två enheter.

– Alla plattformar har inte infört den här koden än så det sker fortfarande. Men annars är det främst bankdosan de är efter nu, att du ska ge ifrån dig svarskoder från din bankdosa.

– Vi är lite naiva i hur vi förhåller oss till personer som vi pratar med i telefon eller har kontakt med via nätet. Vi tror gott om alla och sen betalar vi eller att vi lämnar ifrån oss koder utan att man har riktig koll på vem det är man pratar med, säger Lotta Mauritzson.

Så skyddar du dig mot bedragarna - Logga aldrig in på ditt mobila bank-ID på uppmaning från någon annan. - Lämna aldrig ifrån dig några koder från din bankdosa. - Betala aldrig pengar till någon du inte har träffat. - Spara aldrig dina kortuppgifter på olika hemsidor eller appar. - Tänk efter, varför tar den här personen kontakt med mig på det här sättet? Visa mer Visa mindre