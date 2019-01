Ex-ministern tar över som koncernchef för LRF

"Hon har den breda erfarenhet av både politik och näringsliv som LRF söker för att stärka ställningen som Sveriges största småföretagarorganisation och en av landets viktigaste intresseorganisationer", säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Anna Karin Hatt utsågs till vd för Almega 2015. Under mandatperioden 2010–2014 var hon IT- och regionminister och IT- och energiminister.

Under Alliansregeringens första period, 2006–2010, var Anna Karin Hatt statssekreterare i statsrådsberedningen.

"Jag ser verkligen fram emot uppdraget som vd för LRF. Min förhoppning är att LRF ännu tydligare ska kunna bidra till att Sverige får världens modernaste landsbygd och grönaste städer. Jag brinner för att ersätta fossil energi med förnybar, och att det, speciellt i de mindre företagen, ska bli lättare att anställa, inte minst unga och människor med utländsk bakgrund", säger LRFs tillträdande VD och koncernchef Anna Karin Hatt.