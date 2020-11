I måndags offentliggjorde läkemedelsjätten Pfizer att deras vaccinkandidat gav ett mycket gott skydd mot corona. Naturligtvis slog aktien i taket efter uttalandet.

Nu avslöjar radiokanalen NPR att Pfizers vd och ordförande Albert Bourla sålde aktier för 48 miljoner kronor i företaget samma dag.

Försäljningen av aktierna gjordes genom en så kallad 10b5–1 plan. Man kan säga att det är en autopilot för aktiehandel som används för att skydda beslutsfattare från anklagelser om insiderbrott. Autopiloten får med andra ord bara sättas på om beslutsfattaren inte sitter på insiderinformation som kan tänkas påverka börsvärdet.

– Det ser mycket misstänkt ut, säger Daniel Taylor, expert på insiderhandel och professor på Wharton School of the University of Pennsylvania, till NPR.

Pfizers vd Albert Bourlas aktiehandelsplan implementerades 19 augusti i år. Dagen före läkemedelsjätten släppte data från deras vaccins fas ett-tester. Även då steg aktievärdet.

– Det är mycket olämpligt att beslutsfattare på läkemedelsföretag att implementera eller förändra sina 10b5–1 planer dagen före dem släpper data eller resultat från läkemedelstester, säger Daniel Taylor, expert på insiderhandel.

En talesperson för Pfizer säger till NPR att Bourlas aktiehandelsplan är designad för att sälja aktier när de når ett visst värde.

