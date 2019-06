TORSDAG

Konferensen har inte börjat än och Grand hôtels bar och lobby är full av förväntansfulla gäster. Alla har fått en inbjudan till tillställningen. Några biljetter till elitfesten har inte funnits att köpa.

Beata Wickbom, digital strateg, som ska tala på Brilliant minds sitter och förbereder sig i baren. Hon laddar upp med en club sandwich med pommes frites, och ett glas vin, samtidigt som hon läser Dagens industri på sin Ipad.

Snart pratar hon med en amerikansk kvinna. Det är kallprat, amerikanskan är imponerad av Sverige, inte minst Ikea, säger hon. Det är Shari E. Redstone, en av medie-USA:s mäktigaste.

Hon är vice ordförande för CBS, ett tv-bolag som beräknas nå 97 procent av landets hushåll, och för en av världens största mediekoncerner Viacom. Hon är också talare på Brilliant minds.

– Jag vet inte hur dags jag ska tala, säger hon med skämtsam vad-som-helst-kan-hända-ton.

Barack Obama med familj anlände till Grand Hôtel natten till torsdag. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det hemliga schemat är en säkerhetsåtgärd, inte minst i och med hotellets mest kända om omtalade gäst: USA:s förre president Barack Obama, också han talare.

Vid 15.15 blir Cadierbaren märkbart luftigare. Nu börjar det. Vissa är här i grupp, som Transcoms Gunilla von Platen, som också är vice ordförande i FN:s UN Women Sverige. Dagen innan var hon här för Polarpriset. Nu är hon här med techprofilen Anna Ryott från Summa equity och Karin Söderlind från House of Dagmar. När de lämnar för att gå till Vinterträdgården är de uppspelta.

– Det har varit helt fullt här i baren hela dagen, säger en bartender till en av gästerna och fortsätter:

– Det kommer vara mycket att göra i helgen.

Han är också uppspelt.

Greta Thunberg: ”Allt måste förändras”

När konferensen inletts är saker som vanligt i lobbyn.

Där inne är det en helt annan grej. Vinterträdgården är ombyggd till ett techpalats där Brilliant minds-huvudet projiceras på väggarna. Anspråkslösa skinnfåtöljer har ställts upp på scenen för samtalen.

Konferensen inleds ordentligt med Seinabo Sey som uppträder med en akustisk version av sin låt ”Easy”. Bandet är mörkt klätt, hon i guldton. Sen hålls flera tal under namnet ”The essence of being a Swede”, om svensk identitet och mångfald.

Talarna det pratas mest om på förhand är klimataktivisten Greta Thunberg och Barack Obama.

Även Greta Thunbergs tal går under ”The essence of being a Swede”, men handlar som väntat om klimatet. Hela Vinterträdgården är nedsläckt när hon talar, precis som när de föregående talarna var uppe. Det är bara hon som syns där hon står med en bunt papper.

Hon säger att ”allt måste förändras”, och att det kräver förebilder:

– Personer som ni, säger hon från scenen.

Barack Obamas skämtsamma framträdande

I pauserna mellan talen är det mycket rörelse kring Vinterträdgården, lobbyn, baren och trappan in till hotellet.

Prinsessan Sofia, Sveriges radio-vd:n Cilla Benkö, festfixaren Micael Bindefeld, SAS vd Rickard Gustafsson, Swedish house mafia-stjärnan Axel ”Axwell” Hedfors glider runt. Mouna Esmaeilzadeh, känd som ”Doktor Mouna”, syns klädd i vad som närmast kan beskrivas som en galaklänning och Gunilla von Platen haffar Joel Kinnaman som själv håller tal på konferensen.

I sitt tal berättar Kinnaman – känd från filmer och tv-serier som ”Snabba cash”, ”Robocop”, ”Johan Falk” och ”Altered carbon” – om sitt första möte med Barack Obama.

Stämningen är lättsam och skrattig när ”House of cards”-skådespelaren Kinnaman berättar att Obama inte visste vem han var.

Alla pratar om Obama och hans familj. De kom till Sverige och Grand hôtel under natten till torsdagen, men sen har de inte synts till. Förrän nu.

Brilliant minds-vd Natalia Brzezinski, som hela tiden minglar mellan framträdandena, eller förbereder bakom kulisserna, står plötsligt själv på scen och presenterar hedersgästen.

Joel Kinnaman var en av talarna under Brilliant Minds. Här syns han med flickvännen Kelly Gale. Foto: Janne Åkesson / SWEPIX

Den här gången är scenen upplyst med spotlights från alla håll. När Obama kommer ut på scen, klädd i kostym men utan slips, reser publiken sig, jublar och applåderar.

Hans första ord när han satt sig på scenen, med en takeawaymugg på bordet intill, är:

– Jag har några vänner här, hej allesammans!

Sen följer ett lättsamt samtal med Brilliant minds-grundaren. Det handlar om att lyfta fram budskap om tolerans, mångfald och humanism, och optimism för framtidens ledare. Och vem som dansar bäst i expresidentens familj: Dottern Natasha, 18.

– Jag kan erkänna att jag inte är familjens bästa dansare. Men det jag vet med säkerhet är att jag är den bästa dansaren bland alla amerikanska presidenter. Jag säger det med självsäkerhet.

Obamas lyxfest med Natalia Brzezinski hos familjen Wallenberg

Efter Barack Obamas succéframträdande väntar fest. I Cadierbaren är det dock lugnare än väntat:

– Men det är spännande, säger en bartender.

Han förväntade sig att baren och lobbyn skulle vara full, precis som vid lunch och på eftermiddagen innan konferensen drog i gång.

Men så har Brilliant minds också bokat hela festvåningen på Grand hôtel, för att det stora antalet besökare och talare inte ska behöva trängas i Cadierbaren och hotellobbyn, enligt uppgifter till Expressen.

Utöver det har omfattande delar av flera våningsplan på lyxhotellet stängts av för att Obamas säkerhet ska kunna garanteras, och för att hans personal ska få plats, erfar Expressen.

Det är dock inte därför det är så ont om Brilliant minds-folk på Grand hôtel nu. Flera av deltagarna åker ut till Djurgården för middag och fest hos familjen Wallenberg.

I den något fuktiga och grå, men ändå ljusa, kvällen möts Natalia Brzezinski, Barack Obama, andra talare och flera gäster, däribland supermodellen Naomi Campbell, för mingel i Djurgårdsmiljö.

Rapparen och talaren Offset och hans mamma träffar Obama i vad Natalia Brzezinski kallar ett ”vackert möte” – flera personer får tillfälle att åtminstone skaka hand med förre presidenten.

Efteråt kommer Offset fram till Brzezinski och tackar henne för ”den här möjligheten”.

Obama stannar bara i en dryg timme innan han hoppar in i bilen igen. För de andra blir det middag inomhus, med underhållning i form av den 13-åriga norska sångerskan Angelina Jordan. Hon sjunger en stillsam version av Elvis Presleys ”Can’t help falling in love” – ett ”bedövande framträdande”, tycker Natalia Brzezinski. Alla gäster sitter tysta och lyssnar, flera med stängda ögon.

Barack Obama minglar på festen hos familjen Wallenberg. Foto: ALEX LJUNGDAHL Barack Obama lämnar Grand Hôtel för att åka till festen på Djurgården. Foto: ALEX LJUNGDAHL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

FREDAG

På Verandan serveras frukostbuffén från 07 till 10.30, och det blir aldrig riktigt fullt. Gäster släntrar in den avlånga och ljusa lokalen, ensamma eller i små grupper. Svenske musikproducenten och ”Idol”-jurymedlemmen Andreas Carlsson är den mest publika i en dryg timme.

Precis som i baren är personalen på Verandan uppspelt, även om Brilliant minds kanske inte märks så mycket just här.

– Man märker det mest med gästerna, vi har fler internationella gäster än vi brukar, säger en servitris.

– Sen har det ju varit poliser här hela veckan. Det är lite speciellt.

Utanför har polisen spärrat av hela gatan. Utöver Obamas besök är det statsbesök från Sydkorea: President Moon Jae-In och hans fru Kim Jung-Sook bor på hotellet.

Att en annan av hotellets mest kända gäster går förbi utanför verkar ingen ta notis om. Det är ingen mindre än Barack och Michelle Obamas äldsta dotter Malia, 20, som kommer tillbaka till hotellet efter en promenad i stan.

Presidentdottern, klädd i blå jeansjacka, smälter in bland fotgängarna på Blasieholmen. Den enda som stoppar henne är en polis som frågar vart hon är på väg, precis som alla utanför hotellet frågas.

Malia Obama tar en promenad i Stockholm, till synes utan vakter. Foto: Daniel Ingmo/Expressen TV

Hans Vestbergs möte med Carl Bennet

Vid 09.25 åker den sydkoreanska kortegen från Grand hôtel. Ett par minuter senare glider Hans Vestberg, nu vd på Verizon och tidigare vd för Ericson, in till frukosten med sin hustru.

Vestberg, en av konferensens tyngre talare, får en lugnare fredagsfrukost än på torsdagen då han mötte Carl Bennet. Enligt Stefan Lundell på Breakit verkade Vestberg ”mest tycka det var jobbigt” att prata med miljardärskollegan vid 08-tiden på torsdagsmorgonen.

På fredagen är Vestberg och hans fru klara med frukosten på en kvart.

Kort därpå kommer Shari E. Redstone in och beställer en stor kopp med ”riktigt, riktigt varm mjölk” och en shot espresso vid sidan av. Vid bordet bredvid sitter doktor Ali Parsa, också han talare. Han är pigg, iklädd vit skjorta och gröna byxor och säger att platsen vid fönstret – som fortfarande är lite smulig och skrynklig efter den förra gästen – blir perfekt.

– Detta blir jättebra, wow!

Två gäster frågar en servitris: Är det sant att Obama bott här?

– Ja, men jag har inte sett honom. Han har tagits in och ut via baksidan.

Gästerna frågar: Han åt inte frukost här nere?

– Nej. Jag skulle önska det, det hade gjort min dag! Nästa gång kanske.

Natalia Brzezinski: ”För mig handlar Brilliant minds om er”

Drygt en timme senare lämnar Barack, Michelle och döttrarna Obama lyxhotellet med en rejäl kortege.

Samtidigt börjar dagens Brilliant minds-aktiviteter, först på Bank hotel på andra sidan Blasieholmen. Konst, musik och mode visas upp för de inbjudna innan det serveras brunch.

Gayle King, programledare på amerikanska CBS och vän med paret Obama, är en av alla som trängs vid serveringen tillsammans med brittiska Vogues chefredaktör Edward Enninful.

Ash Pournouri grundare av Brilliant Minds anländer till Grand Hôtel. Foto: JOHAN JEPPSSON/TT / JOHAN JEPPSSON TT NYHETSBYRÅN

Vid lunch börjar det hända mer vid Grand igen. Ledigt klädd dyker Arash ”Ash” Pournouri – en av männen bakom konferensen och svenske dj-stjärnan Aviciis gamla manager – upp.

Gayle King, som är tillbaka, plockar upp en New York Times som hon sätter sig med. Snart blir hon dock avbruten och hamnar i ett samtal om medier med Shari E. Redstone.

En bit därifrån står Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN.

Vid 14 börjar dagen riktigt. I Vinterträdgården intervjuar journalisten Isha Sesay – tidigare ankare och korrespondent hos CNN – gäster på scen. Sen kommer skådespelaren Forest Whitaker upp tillsammans med Hans Vestberg, för ett samtal om något så brett som fred.

Schemat är tätare på fredagen och talarna byter av varandra i tät följd.

I en paus hinner i alla fall Forest Whitaker, Oscarbelönad för rollen som Idi Amin i ”The last king of Scotland”, ta sig till baren. Och Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) hinner träffa Ash Pournouri för att ta en bild ihop, innan det är dags för Natalia Brzezinski att intervjua på scen igen.

– För mig handlar Brilliant minds om er, om personer som kan komma från vad som helst, som kämpar, säger hon till Offset som intervjuas på scen apropå mötet med Obama.

Mellan talen och scenframträdandena får Brilliant minds-vd:n knappt en lugn stund, folk svärmar kring henne.

Gwyneth Paltrows och John Kerrys privata fest hos Barry Diller

Samtidigt pratas det om en annan person. Ryktet bland personal och deltagare säger att Gwyneth Paltrow varit på hotellet sen lunch. Men hon verkar ha smugits in och hållit sig gömd.

Men så, vid 18-tiden, händer det. Gwyneth Paltrow kommer in. Hon är helt ledig i sättet, klädd i grå kostym, och går fram och kramar om en grupp som står längst inne i baren och dricker en av Cadierbarens signaturdrinkar: En Antimon som serveras i ett fågelformat glas, instängt i en liten fågelbur.

Sen vänder Gwyneth Paltrow blicken mot bardisken där två av konferensens talare sitter. Det är Edward Enninful, chefredaktör på brittiska Vogue, och Darnell Strom, ledare för kultur- och ledarskapsavdelningen på den amerikanska talangagenturen UTA (United talent agency).

Paltrow kramar om dem och säger:

– Jag är ledsen att jag inte kunde vara med när ni talade.

Hollywoodstjärnan och de två männen pratar om utveckling, företagande – och tv-serier. Gwyneth Paltrow har sett en ny serie med sin make, Brad Falchuk. Hon säger:

– Brad gillade den inte.

När Gwyneth Paltrow går skämtar männen kärleksfullt om att hon är ”besatt av kål”.

Gwyneth Paltrow lämnar lyxbåten Eos. Foto: Lasse Höglund Gwyneth Paltrow ombord lyxbåten Eos. Foto: Lasse Höglund Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Gwyneth Paltrow väljer att lämna den mörka baren. I stället tar hon på sig ett par solglasögon och rör sig mot vattnet. Samma sak gör USA:s före detta utrikesminister John Kerry som precis just har anlänt.

Båda är ombord på Eos, den enorma segelbåten som den amerikanske miljardären Barry Diller och hustrun Diane von Fürstenberg seglat in i Stockholm. Segelbåten påstås vara världens största privatägda.

Medans vissa festar på lyxbåten tar andra – som Joel Kinnaman och Ash Pournouri – sig till Brunkebergstorg och Klara radios scen där Offset har konsert. Han är nere på dansgolvet med publiken, och han drar upp Natalia Brzezinski och dansar på scen.

När det mörknat kommer nästa underhållning: Robyn äntrar.

Det är också där fredagen slutar.

LÖRDAG

Lördagsfrukosten är lika stillsam som den föregående dagen. Vid 08.17 glider John Kerry in ensam.

Den amerikanske exministern är ledigt klädd i sin bruna jacka och inleder med en tallrik frukt och bär: Ananas, jordgubbar och passionsfrukt. Och ett glas apelsinjuice till det. Efter dryga tio minuter går han en andra vända till buffén, den här gången med fokus på köttiga pålägg.

Efter 45 minuter är den förre utrikesministern klar och han börjar lämna, då tar han en bild med en frukostätande man som han mötte på vägen in.

– Jag håller alltid vad jag lovar, säger Kerry och ställer upp sig med mannen.

Efter frukosten går John Kerry ut i Stockholmssolen, och går längs med kajen bort mot Skeppsholmen och vinkar på en liten motorbåt.

Kort därpå dyker Forest Whitaker upp på frukosten.

USA förre utrikesminister John Kerry var en av talarna under elitkonferensen. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Gwyneth Paltrow: ”Jag älskar att upptäcka saker”

Vid 13.15 börjar dagen. Första punkt: Gwyneth Paltrow i ett samtal med Juliet de Baubigny från Bond.

Paltrow driver numera livsstils- och hälsosajten Goop, där användarna hittar allt från recept, mattrender och reseguider till kläder, smink, böcker och inredning.

Hollywoodstjärnan säger från fåtöljen på den upplysta scenen:

– Att resa är en hörnsten för företaget. Jag älskar att upptäcka saker, jag älskar att tänka mig in i andras liv på olika platser.

Paltrow var ute och såg Stockholm på fredagskvällen. Utöver lyxbåten hon var på var hon ute och turistade i solen vid Slottet och från scenen säger hon nu att hon ska ut igen:

– Jag kommer byta om till sneakers och dra ut på stan.

Det här är Gwyneth Paltrows första besök till Stockholm.

– Jag har aldrig varit här förut. Så tack för att jag fick komma, säger hon.

Kommer du göra en reseguide för Goop nu, frågar Juliet de Baubigny.

– Ja, absolut det kommer jag, svarar Paltrow glatt.

Stämningen är mer avslappnad på lördagen. Mer flytande.

Deltagare glider runt i hotellets allmänna miljöer. Under dagen har Kerry varit ute på vattnet i Stockholm, på en privat turistfärd med den lilla båten han vinkade till på morgonen. Nu kommer han för att äta i baren, i kavaj i stället för den bruna jackan.

Från andra hållet kommer supermodellen Naomi Campbell. Och så dyker Joel Kinnaman upp i entrén.

Senare under eftermiddagen går han runt utanför hotellet tillsammans med sin nya kärlek, Victorias Secret-modellen Kelly Gale.

Gwyneth Paltrow kommer också ut från konferensdelen och gör det hon lovat: Med raska steg och solglasögon på drar hon ut i Stockholmssolen.

Gwyneth Paltrows återbesök på miljardärens båt

Inne i den mörka Vinterträdgården maxar Natalia Brzezinski elitkonferensens sista dag. Hon håller ett samtal med Barry Diller, ordförande för IAC, och Evan Spiegel, medgrundare och vd för Snap Inc som startade Snapchat. De pratar om vad som gör en ledare till en bra ledare.

– Alla misstag på vägen, de hjälper en att växa, säger Spiegel.

– Förmågan att begå misstag, skulle jag säga. Inte samma misstag om och om igen, men tolerans för misstag. Allt jag gjort har jag misslyckats med först, säger Diller.

Sen intervjuas Naomi Campbell av modeskribenten Emilia de Poret, om ämnet ”moderna aktivister”.

– Ja, jag är en modell. Men i dag är jag det för att mångfalden ska fortsätta flöda, för de yngre modellerna runtom i världen, säger Campbell.

Och så John Kerry, intervjuad av Natalia Brzezinski själv. Mötet blev personligt en kort stund då Brzezinski berättade att hon var praktikant hos John Kerry när han var senator för flera år sen.

Gwyneth Paltrow i samtal med Barry Diller på hans segelbåt Eos. Foto: Janne Åkesson/SWEPIX Gwyneth Paltrow och Snapchat-grundaren Evan Spiegel åt middag tillsammans med Diane von Furstenberg och Barry Diller. Foto: Janne Åkesson/SWEPIX Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Vi har kommit långt sen dess, säger Natalia Brzezinski.

– Allt tack vare dig.

John Kerry svarar skämtsamt:

– Hörde ni det, alla? Tack vare mig, om ni gillar henne!

– Om ni inte gillar det, skyll på honom, skrattar Natalia Brzezinski.

Efter det blev det mer seriöst. Samtalet rörde vid flera ämnen, men framför allt klimatet.

– Vi har översvämningar i USA och på andra platser i världen, och våran president går ur Paris-avtalet och ljuger för det amerikanska folket om varför, genom att säga att det var för mycket av en börda. Det var ingen börda alls, säger John Kerry.

Hans slutord är att människor måste börja bli medborgare och inte bara tänka på sig själva.

– Folk måste förstå vad som händer och sluta med klagandet ... och slåss för demokratin.

Efter samtalet avslutas konferensen på Grand hôtel med framträdanden av Beatrice Eli och Silvana Imam – och 100 kvinnor från tankesmedjan Offset som jobbar för att öka kvinnligt ägande.

Sen förflyttar kändiseliten sig från lyxhotellet. Gwyneth Paltrow avrundar sin sommarkväll på en privat middag med legendariska modeskaparen Diane von Fürstenberg och hennes make Barry Diller, än en gång på deras präktiga segelbåt Eos.

Skyddade festen med Swedish house mafia och Tove Lo

Vid Slaktkyrkan i Slakthusområdet söder om stan har det ordnats en stor utomhusfest för att sätta punkt för konferensen. Vid ingången, som kontrolleras av väktare och annan personal för att hålla obehöriga ute, står det sprejat på en vägg:

”Welcome to brilliant block.”

Tove Lo var en av artisterna som uppträdde på efterfesten Foto: Janne Åkesson/SWEPIX ”Welcome to brilliant block”, står det vid ingången. Foto: Janne Åkesson/SWEPIX Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Inne pumpas musik, filmklipp visas på stora skärmar. På en upphöjning står ett stort Brilliant minds-huvud, kring det sprutar eld och vatten. Axwell är där med Swedish house mafia-kollegerna Sebastian Ingrosso och Steve Angello. De står med Ash Pournouri. Naomi Campbell står med Natalia Brzezinski.

Tove Lo är en av artisterna som spelar på festen som pågår ända in på småtimmarna.

– Are you fucking brilliant minds, frågar hon från scen.

John Kerry är också på plats, så klart.

