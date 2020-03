Programledaren i ”Lyxfällan” brukar inte backa för att spänna ögonen i någon deltagare och kräva skärpning när det är slarvigt och slappt med ekonomin.

Magdalena Kowalczyks bakgrund som thaiboxare och atletiska ”Athena” i ”Gladiatorerna” inger förstås en viss respekt.

Som egen företagare är hälsa, välmående och ekonomi tre centrala saker för Magdalena. Att ha hand om sina pengar är viktigt.

Vilket är ditt bästa sparknep?

– Det är att göra prioriteringar och välja med omtanke vad jag spenderar pengar på, så att jag kan leva ett angenämt och trevligt liv och samtidigt ha pengar över i slutet av månaden. Till exempel lägger jag inte särskilt mycket pengar på kläder eller att festa, utan har valt bort det till förmån för att resa och att ta hand om min hälsa. Jag äger heller ingen bil, vilket är en jättestor utgift, utan cyklar, går eller åker kollektivt.

– Det jag ser i mitt program är att människor som inte sparar och hamnar i knepiga situationer är inte de som har det speciellt härligt och lyxigt, utan överkonsumerar genom att aldrig neka sig själva något. Om man trycker på köpknappen vid vartenda infall går det oftast åt för mycket pengar.

När började du pensionsspara?

– Jag började ett par år innan jag fyllde 30, när jag blev varse om man man behöver en tjänstepension. Sedan fem år tillbaka är jag egen företagare och pensionssparar i stället privat. Det är plågsamt uppenbart i Sverige i dag att vi inte kan förlita oss på att bli omhändertagna på skattemedel, utan vi måste alla ta ansvar för oss själva

Hur bra koll har du på börsen?

– Jag undviker aktiehandel numera för jag är inte så konkret intresserad på daglig basis. Jag köper mer fonder, vilket med tanke på ränteläget känns som det enda rimliga pensionssparandet i dag. Just i dag är det väl halvkul, men jag brukar titta till mitt sparande nån gång i veckan. Jag betraktar det som ett sparande på lång sikt

Vilken är din bästa investering?

– Att starta eget var min bästa investering i bemärkelsen ökad tid, livskvalitet och få att lägga min energi på sånt jag tycker är viktigt, relevant och tillfredsställande. Att slippa göra det som är ”onödigt och icke produktivt” som man behöver göra på vissa arbetsplatser. Mitt bolag sysslar med tv-produktion, produktutveckling av utegym och jag är ute och föreläser om hälsa och välmående.

Och din sämsta?

– Eniroaktien var ju otroligt onödig att köpa in sig på, det är min absolut sämsta investering. Den är värd ören i dag. De aktierna ligger kvar i botten av portföljen, jag kan kvitta den förlusten mot något annat en vacker dag. Win some, lose some.