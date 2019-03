Skatteverket hade laddat ordentligt inför deklarationstjänsten på tisdagsmorgonen då alla som fått inkomstdeklarationen 2019 digitalt kunde börja deklarera.

Men tusentals sugna deklaranter insåg snabbt att det inte gick att komma åt deklarationen varken via mobilappen eller via säkerhetskod.

Möttes av beskedet om att det var fel på nätverket

– Jag försökte logga in men fick felmeddelanden, säger Peter Advall från Motala, som var en av de som försökte komma in via Skatteverkets app.

– Jag fick ett meddelande om att det var fel på nätverket. Sedan två olika felkoder, felkod 1 och felkod 6. Därefter att jag hade en gammal version nedladdad, trots att jag laddat ner den senaste app-versionen två gånger.

Det är oklart när Skatteverkets deklarationsservice fungerar fullt ut.

Fortfarande en timme efter att deklarationsservicen öppnat pågick felsökning.

Alla deklarationsvägar är dock inte blockerade eller extremt långsamma.

– Det ska gå att ringa och sms:a. Vi vet inte vad felet beror på. Men just nu är det hårt tryck på deklarationstjänsten, många vill deklarera, säger Johan Persson på Skatteverkets presstjänst.

Skatteverkets nya service roboten Skatti, som kan svara på frågor, stod också pall för deklarationstrycket på tisdagen.

