De gamla vänner möts i en bitter strid i rätten

Det är i kölvattnet efter haverade HQ Bank och moderbolaget HQ AB som en ny akt är på väg att skrivas där både tidigare vännerna ska mötas i Stockholms tingsrätt.

Det är dock inte säkert att Christen Ager-Hanssen vågar dyka upp i tingsrätten eftersom Kronofogden söker honom för delgivning för en skatteskuld på närmare 18 miljoner kronor.

Christen Ager-Hanssen agerade hjälpreda åt Mats Qviberg

I efterspelet till HQ-konkursen har det uppstått en tilltrasslad fortsättning med norrmannen Christen Ager-Hanssen i huvudrollen. Han var tidigare rådgivare och vän med finansmiljardären Mats Qviberg under den så kallade HQ-processen i Stockholms tingsrätt. Under processen agerande norrmannen hjälreda åt Qviberg.

Christen Ager-Hanssen – jagad av Kronofogden.Han hävdar dock att allt är fel om den aktuella skatteskulden. Foto: BOBBO LAUHAGE / IBL/KAMERAPRESS

I dag är de två herrarna allt annat än vänner och norrmannen processar i domstolen.

Christen Ager-Hanssen, som äger gratistidningen Metro, kräver att konkursförvaltaren i HQ AB, advokat Bill Kronqvist, ska sparkas. Om operationen lyckas tror Christen Ager-Hanssen att han ska kunna driva igenom ett krav på drygt 51 miljoner kronor som han hävdar att han har på Mars Qviberg för sin insats i HQ-processen.

i botten på kravet lutar sig Christen Ager-Hanssen mot ett avtal som han och Mats Qviberg undertecknade den 30 januari 2014.

Betalade 100 kronor för ett avtal

Enligt det undertecknade avtalet köpte norrmannen för 100 kronor Mats Qvibergs framtida krav på motståndare i HQ-processerna.

Expresen har sett avtalet som är på en sida. Experter, som granskat innehållet är förvånade över att två personer på den här nivån skrivit under en sådan handling.

– Det ser verkligen oproffsigt ut, säger jurist som tittat på handlingen.

"Han är helt inkompetent"

Genom att få bort konkursadvokaten tror Christen Ager-Hanssen att han ska kunna gå vidare och så småningom komma åt de miljoner som han anser sig ha rätt till genom avtalet från 2014 med Mats Qviberg.

– Utgångspunkten är att han är helt inkompetent. Målet skulle inte ha förlikts, motsidan var beredd att betala 10-20 gånger så mycket", sa Christen Ager-Hanssen när han nyligen kommenterade konkursadvokaten i Dagens industri.

Kräver att Laila Frevialds vittnar under ed

Norrmannen driver nu saken som tvistemål i tingsrätten och har också kalllat Lails Freivalds, som tidigare varit både justititeminister och utrikesminister i s-regeringar. Den tidigare S-ministern ska höras under ed om varför investmentbolaget AB Öresund ingick förlikningsavtal med HQ AB i konkurs och de närmare omständigheterna kring förlikningsavtalet. Freivalds är i dag vice ordförande i Mats Qvibergs investmentbolag Öresund.

Ager-Hanssen kräver vidare att Mats Qvibergs hustru Eva ska kallas till domstolen.

Laila Freivalds - före detta justiteminister och utrikesminister - och Mats Qviberg är båda kallade till Stockholms tingsrätt. Foto: JOHAN JEPPSSON / JOHAN JEPPSSON EXPRESSEN

Vill bli förhörd via Skype från London

Christen Ager-Hanssen kräver via sitt bolag Custos att få bli hörd under sanningsförsäkran i tingsrätten. Men inte på plats i rättssalen utan via Skype i London för att inte riskera att bli överraskande av kronofogdens personal som jagar honom.

Men tingsrätten ger kalla handen till detta och uppmanar honom att infinna sig i domstolen för att möta sin tidigare vän, finansmannen Mats Qviberg. En kallelse är skickad till hans arbetsadress i London.

Christen Ager-Hanssen är kallad att vittna den 11 oktober klockan 11.15.

Förhandlingen är planerad att pågå under två dagar.

