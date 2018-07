Under första halvåret så gjordes 308 anmälningar inom bankområdet till ARN.

Under samma period förra året handlade det om 231 anmälningar, vilket Sveriges Radio Ekot var första att rapportera om.

LÄS MER: Bank ID-bedragarnas nya knep: Läser på om offren

Bank ID-bedrägerier – den stora ökningen

– Den största delen av ökningen, cirka 60 ärenden, rör bedrägerier med mobilt bank ID, säger Maria Berge, verksjurist vid ARN.

Anmälningar som rör bank till ARN Antal anmälningar inom ARN:s bankområde från januari till och med juni... ... 2014: 189 ... 2015: 213 ... 2016: 249 ... 2017: 231 ... 2018: 308 Källa: Allmänna reklamationsnämnden, ARN Visa mer Visa mindre

Bankområdet hos myndigheten hanterar även anmälningar kring exempelvis kontokort, rådgivning och värdepapper.

– Men det som ökat är koden vi har för bank ID-bedrägerier, säger Maria Berge.

LÄS MER: Jätteläcka från bank-ID – 140 000 kan ha drabbats

Antalet anmälningar till ARN om bank ID-bedrägerier ökar kraftigt. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Bedragarna luskar i måltavlornas privatliv

Hur ser du på det?

– Bedragarna hittar allt mer effektiva sätt att lura människor genom att få det att se ut som de ringer från bankernas telefonnummer i vissa fall, och att de kan ha tagit reda på bakgrunder och omständigheter i privatlivet för den de ringer till.

Drabbade kan göra en anmälan till ARN när vill att bankernas beslut att neka dem ersättning ska omprövas.

Polisen har ingen statistik nedbruten för bank ID-bedrägerier, men de ökande anmälningarna till ARN speglar deras uppfattning om att bedrägeriformen ökar.

LÄS MER: Bank ID-bedragare blåste Emilia på hela besparingarna

Låtsas ringa från bankens kundtjänst

– Att det ökar det här halvåret jämfört med första halvåret 2017, den känslan har vi också. Sannolikheten att det är fler som har drabbats än de som anmält till ARN är stor eftersom alla inte anmäler dit, säger Jan Olsson, expert vid polisens nationella bedrägericentrum, NBC.

Är det just bank ID-bedrägerierna över telefon som du upplever har ökat?

– Ja. Det man kallar för phishing, att man ringer och förmår folk att göra det man vill genom att uppge att man är från bankens kundtjänst eller polisen.

LÄS MER: Så skyddar du dig digitalt – 6 knep för att minska riskerna på nätet

Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter, NBC. Foto: POLISEN

Polisen: "Vi har tre ligor häktade"

Tror du att de här bedrägerierna kommer att växa ytterligare?

– Jag tror inte att det kommer försvinna i första taget. Men man ska också veta att vi har tre olika ligor häktade för den här typen av brott. Det finns fortfarande fler där ute, men för eller senare har vi fått in dem också. Så jag tror att om polisen i Sverige lyckas med att fortsätta frihetsberöva dem som ligger bakom så minskar fästet för att utföra brotten.

Så skyddar du dig mot bank ID-kapare Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter Använd aldrig bank ID på uppmaning av någon som kontaktar dig Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa Om du drabbas – polisanmäl alltid. Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier. Källa: Polisen och bankerna Visa mer Visa mindre

Undersökning: 42 procent känner oro

Nyligen genomförde analysföretaget Novus en undersökning på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Verisec, som driver mobila e-legitimationen Freja eID. Den kom fram till att var femte svensk känner någon som blivit utsatt för en ID-kapning, och 42 procent av svenskarna känner oro för att själva bli utsatta.

Enkät: Är du orolig när du använder bank ID?

Åsa Engeström, 61, Museiintendent, Partille: "Oftast inte, det funkar bra och jag förlitar mig på systemet. När det kommer till ID-kapning är det något jag förtränger. Blundar och kör, använder det dagligen." Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Moa Kerstell, 20, Jobbar på furuviksparken i Gävle, Gävle: "Jag tycker det är jättebra. Det har inte varit några problem och det känns ändå säkert. Är inte så orolig när det kommer till ID-kapning. Jag använder tjänsten tre gånger om dagen." Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Pegah Amanazadeh, 24, Student, Göteborg: "Det är hjälpsamt och jag använder det varje dag. Det har inte varit några problem gällande tekniken eller säkerheten." Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hur pass orolig ska allmänheten vara att drabbas av bank ID-bedrägeri?

– Om någon ringer och försöker förmå dig att logga in ska du absolut tänka på risken att drabbas. Vad man ska göra för att undvika att bli drabbad är att aldrig logga in med mobilt bank ID på någon annans begäran. Om någon ringer, eller hur de än kontaktar dig, och säger åt dig att logga in – då vet du att det är ett bedrägeri, säger Jan Olsson.