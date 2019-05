Varför väljer Centerpartiet att backa upp Stefan Löfven och rädda kvar Annika Strandhäll?

– Centerpartiet vill signalera att man avvaktar KU:s utredning, och därmed alltså inte tar några förhastade beslut innan denna presenterats. Utredningen, och väntan på den, ger C ett argument för att inte behöva fälla Strandhäll i detta nu. Det underlättar så kart i relationen med regeringen. Men C tänker sannolikt att detta också kan skicka signaler till väljarna att man inte tar förhastade beslut utan tar ”ansvar”. M och fler partier kommer naturligtvis att kritisera C nu för att inte stå upp för kritiken mot Strandhäll. Och att därmed indirekt också välja regeringen framför att utgöra en offensiv opposition. C:s beslut gör sannolikt att relationen med M och KD försämras än mer.

Blir det inte svårt för Annika Strandhäll att sitta kvar oavsett hur omröstningen går?

– Jo, det kan naturligtvis bli svårt. Och det är kanske skäl nog att det till slut blir så att hon faktiskt lämnar, för det är också svårt att verka om man har en stor negativ opinion emot sig. Så det kan mycket väl sluta med att hon faktiskt lämnar, även om hon inte röstas bort i riksdagen. Å andra sidan är det så att skulle man vinna i den här maktkampen, och det inte finns en majoritet som röstar bort henne, så kan det vara så att man från regeringens sida vill visa att man inte lättvindigt flyttar på ett statsråd utifrån vad oppositionen tycker och tänker, säger Jenny Madestam.

Varför har Moderaterna valt att väcka misstroendeförklaringen?

– M tar chansen att väcka det här misstroendet för att man behöver ta initiativ. M vill markera att man utgör en stark opposition och vill visa musklerna för regeringen och dess samarbetspartier, säger Jenny Madestam, Expressens statsvetare.