Den där guldgruvan i Rumänien som hon investerade en massa pengar i var en felsatsning. Det företaget är i dag nära konkurs.

– Annars har det gått bra, hävdar hon.

Det har gått 27 år sedan Victoria Silvstedt kom tvåa i Fröken Sverige och upptäcktes internationellt. 1997 utsågs hon av herrtidningen Playboy till ”Playmate of the year” och miljonerna började rasa in.

Sedan dess har hon jobbat som programledare i Frankrike och som skådespelare i Italien. Hon bor med pojkvännen och mångmiljonären Maurice Dabbah i en våning i Monaco, äger lägenheter i både New York och Miami och har ett nybyggt hus i Västindien.

Känner sig mest hemma i Sverige

Men mest hemma känner hon sig ändå i Sverige, Bollnästjejen.

– I USA känner jag mig jättesvensk, otrolig svensk. Vi är ärliga och säger vad vi menar.

Expressen möter henne på Hotel Waxholm, några kilometer från föräldrarnas villa. Dagen därpå ska hon flyga tillbaka till Monaco och hon är lite orolig över sina medpassagerares hälsa, så här i Coronatider.

Niklas Svensson intervjuar Victoria Silvstedt. hela intervjun finns att se på Expressen TV.

– När man sitter på ett plan och folk börjar hosta... Man får panik, det får man, säger hon.

Viruset har också skakat om världens börser rejält.

– Jag började sälja av alla mina amerikanska aktier för en vecka sen, för den amerikanska marknaden har legat på topp, topp, topp, säger Victoria Silvstedt.

– Nu väntar jag och ser vad som händer.

Satsar på stora bolag

Men tipset är att köpa ”stora namn”.

– Apple, Microsoft och Google/Alphabet. Stora namn som man kan köpa på rea nu.

Många av Victoria Silvstedts miljoner försvann 2008, när världens börser kraschade förra gången. Då hade hon flera ekonomiska rådgivare.

– De sa att jag inte hade något att oroa mig för, och några dagar senare förlorade jag hälften av mina sparade pengar. Det var pengar som jag jobbat hårt för ända sedan jag flyttade till USA och började min karriär.

Hon sparkade rådgivarna och bestämde sig för att sköta ekonomin själv.

– Det var då jag vaknade till, när mina pengar försvann.

En vanlig dag hemma i våningen i Monaco börjar med CNBC och Bloomberg News.

– Jag har två tv-apparater bredvid varandra, för de rapporterar lite olika. Man måste ju få en känsla av vad som kommer att hända den dagen.

Köper väskor för att fira

Hon följer också Donald Trump på Twitter – av placeringskäl. Har han haft en bra natt och är på bra humör, då kan det bli en bra börsdag.

– Varför inte utnyttja det om man kan.

I dag har hon cirka 80 procent av sina besparingar i ”säkra papper”. Resten är ”casinopengar”.

– Det är pengar som jag köper aktier med. Det är lite gambling, men jag får adrenalinpåslag av det. Det är spännande.

Och när det går bra firar hon gärna.

– Då springer jag och köper en väska jag vill ha, haha.

Den mest lyckade affären gjorde hon för många år sedan. Hon hade dragit in några miljoner i euro på tv-jobbet i Frankrike och filmrollerna i Italien – och valde, mest av en slump, att växla dem till dollar.

Någon vecka senare steg dollarn som en raket.

Victoria Silvstedt hyllar den svenska klimataktivisten Greta Thunberg.

– Hon har fått uppmärksamhet i hela världen, så bra jobbat. Även här i Sverige finns det en massa plast i haven, så go Greta.

Väljer du investeringar utifrån vad som är bra för miljön och klimatet?

– Jag gör det mer och mer. Förr investerade jag i oljebolag, men nu har jag gått mer mot den naturliga energin.

”Detta är framtiden”

I dag är hon bland annat ansiktet utåt för bolaget Sprinklebit, ett socialt nätverk för aktieinvesterare.

– Dom försöker locka in ungdomar som inte har någon koll på trading och visa hur lätt det är att göra det här själv. Vi behöver inte ha banker eller någon som tar avgifter när du köper och säljer. Det är detta som är framtiden.

Hon är samtidigt ”global ambassadör” för det kvinnostyrda innovationsbolaget Base of Sweden, som säljer vegansk makeupfoundation.

– Det är så kul att vara med på någonting från början.

Victoria Silvstedts tre råd Stressa inte: Ska du börja handla med aktier – var försiktig och gör inga köp utan att första ha läst på om företaget, produkterna/tjänsterna och marknaden. Köp heller inte för mycket av en och samma aktie. Håll koll: För att lyckas bra med sina ekonomiska affärer – oavsett om man handlar med aktier, valutor eller både och – måste man hålla koll på marknaderna, politiken och läget i världen. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och tajmingen är som bekant mycket viktig för att lyckas med sina affärer. Skaffa bra appar och häng med i ekonominyheterna. Bloomberg News och CNBC är bra. Slösa inte: Ett allmänt råd när det gäller hantering av pengar är att inte slösa med dem. Sätt in det du kan på ett sparkonto i stället och rör inte pengarna. Efter 20–30 år lär summan ha växt ordentligt. Visa mer Visa mindre

TV: Victoria Silvstedt intervjuas på börsen