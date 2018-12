På Com Hems Facebooksida klagade många kunder under kvällen på att streamingtjänsten Com Hem Play låg nere.

Daniel Sprengarfjord var en av dem. 44-åringen från Aneby i Småland kollade på ”Mission Impossible 2” när han bestämde sig för att byta underhållning.

– Då funkade det inte. Jag försökte lösa det, men det var bara att lägga ner, sa han och fortsatte:

– Man får inte fram någonting. Det står bara att det är ett tillfälligt fel. Det buffrar, men ingenting händer.

Samtidigt ger han kundtjänsten en klapp på axeln – och menar att de gör ett bra jobb.

– De får mycket skit.

Kunden Daniel Sprengarfjord, 44. Foto: Privat

Presschefen: ”Vi har haft problem”

– Vi har haft problem med Com Hem Play under kvällen, sa Com Hems presschef Fredrik Hallstan tidigare på kvällen.

Han bekräftade att Com Hem Play ligger nere – men kunde snart meddela att tjänsten var i gång igen.

– Det ligger uppe nu, säger Fredrik Hallstan.