Com hem ligger nere för flera kunder

Com hem har just nu ett avbrott som påverkat flera kunder över hela landet. På deras facebooksida har flera kunder skrivit om att de har driftstörningar.

Fredrik Hallstan, presschef på Com hem, säger att de är medvetna om problemet och att det just nu pågår en undersökning för att få klarhet i vad som hänt.

– Det stämmer att vi har avbrott som är spridda över hela landet. Vi håller just nu på och undersöker hur många hushåll som är drabbade och vad det beror på. Felsökning pågår och vi ber att få återkomma när vi åtgärdat felet, säger han.

”Jobbar för fullt”

Enligt Hallstan upptäckte Com hem problemet för drygt en halvtimme sedan och företaget jobbar just nu med all kapacitet för att kunna lösa problemet.

– Vi måste felsöka först, men det gick ner för en halvtimme sedan och vi jobbar för fullt för att kunna lösa det så fort som möjligt under kvällen.

Senare under kvällen hade problemet lösts och enligt Hallstan berodde felet på en säkerhetsuppdatering som Com hem behövde göra.

– Totalt har 300 000 hushåll påverkats under den här timmen, men nu ska det vara löst.

