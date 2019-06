Programmet på Brilliant Minds är topphemligt, och väldigt lite förmedlas om vad som händer på det stjärnfyllda eventet.

Enligt Breakit vet inte ens talarna hur programmet ser ut i förväg, på grund av säkerhetsläget kring Barack Obama.

Enligt Maria Webjörn på Brilliant Minds är det en medveten strategi. Hon sa så här till Expressen i går:

– Jag går inte in på vårt program ser ut för det är för våra gäster. Våra gäster ska också vara nyfikna.

En person som ska tala under evenemanget berättar för Expressen att de inbjudna inte vet vad som ska hända ens under torsdagen.

– Man får inte hela programmet på förhand, det släpps steg för steg. Det har varit väldigt hemligt. Jag vet inte vad som ska hända. Det är ett äventyr hela eventet, säger personen.

Samtidigt börjar gästerna anlända till Grand Hôtel under torsdagseftermiddagen. Bland de som setts gå in genom de anrika dörrarna finns svenske skådespelaren Joel Kinnaman och Natalia Brzezinski, vd på Brilliant Minds.

Obama anlände i natt

Expressen avslöjade tidigare i dag att Barack Obama med familj anlände till Grand Hôtel i Stockholm i natt.

I dag ska båda presidenten och den svenska klimataktivisten Greta Thunberg tala på eventet.

Enligt Breakits uppgifter börjar programmet 16 på torsdagseftermiddagen med uppträdande av Seinabo Sey.

En rad personer ska framträda under rubriken ”The essence of being a Swede” (”Essensen av att vara svensk”. Enligt talarlistan som Breakit kommer över ska bland andra Gigitals grundare Viktoryia Khromchanka tala, Greta Thunberg och skådespelaren Joel Kinnaman hålla sina anföranden på detta temat.

Barack Obama kommer därefter att intervjuas av Brilliant Minds vd Natalia Brzezinski.

Konferensen avslutas på lördag med ett ”Epic Block Party” i Slakthusområdet, där deltagarna uppmanas att ”komma som man är, gärna i sneakers”.

Breakit kan även avslöja hela talarlistan

Hela talarlistan för Brilliant Minds

Dr. Ali Parsa – Grundare och vd, Babylon

Anand Kumar Rajasekharan – Medgrundare och vd, Amferia

Barack Obama – Tidigare amerikansk president

Baran bo Odar & Jantje Friese – Regissörer, manusförfattare och producenter

Barry Diller – Ordförande, IAC

Beatrice Eli – Artist, låtskrivare och producent

Beata Wickbom – Digital straget och grundare av HejDigitalt!

Bodil Eriksson – Vd för Volvo Car Mobility

Björn Block – Chef för IKEA Home Smart

Cardi B – Artist och låtskrivare

Carl Lindberg – Medgrundare av Sigmastocks

Charlotte Sundåker & Linda Waxin – Grundare av Ownershift

Cristina Stenbeck – Tidigare ordförande i Kinnevik

Darnell Strom – Chef för Culture and Leadership Division, United Talent Agency

Dawn Ostroff – CCO, Spotify

Diane von Furstenberg – Modedesigner

Dr. Mouna Esmaeilzadeh – Läkare, neuroforskare och tv-profil

Edward Enniful – Chefredaktör för brittiska Vogue

Emilia de Poret – Modeprofil, medgrundare av Säker Stil

Erik Fernholm – Medgrundare och vd, 29k

Evan Spiegel – Medgrundare och vd, Snap Inc

Forest Whitaker – Skådespelare, grundare och vd, WPDI

Furhat – Robot, Furhat Robotics

Gary Vaynerchuk – Ordförande, VaynerX och vd, VaynerMedia

Greta Thunberg – Klimataktivist

Gwyneth Paltrow – Skådespelare, grundare av goop.

Haisam Mohammed – Medgrundare och vd på BRONS

Hans Vestberg – vd, Verizon Communications

Harmut Neven – Engineering Director, Google

Hedda Hövel – Student

Isha Sesay – Journalist

Jason Hardi – Grundare och vd, Muzik

Joanna Coles – Exekutiv producent, The Bold Type

Joel Kinnaman – Skådespelare

Jonah Peretti – Grundare och vd, Buzzfeed

Juliet de Baubigny – General Partner, Bond

Karl-Henrik Sundström – vd, Stora Enso

Mats Brännström – överläkare och professor i obstetrik och gynekologi

Malin Stenberg – Fick barn med en transplanterad livmoder

Naomi Campbell – Supermodell, aktivist

Natalia Brzezinski – vd, Brilliant Minds Foundation

Nicole Avant – Amerikansk ambassadör i Bahamas 2009-2011

Offset – Rappare och låtskrivare

Othman Laraki – vd, Color

Ozwald Boateng – Modedesigner

Patrick Spence – vd, Sonos

Peter Read – Partner, Vitruvian

Anders Ynnerman – Chef för Norrköping Visualization Center

Robert Falck – Grundare och vd, Einride

Ruth Rogers – Ägare och kock, The River Cafe i London

Sal Slaiby – vd, SAL&CO/Maverick & XO Records

Sara Öhrvall – Digital utveckling, hållbarhet och kommunikation, SEB

John Kerry – USA:s utrikesminister 20013-2017

Shari E Redstone – Vice ordförande, CBS och Viacom

Silvana Imam – Artist, vd för Naturkraft

Srishti Gupta – Catalyzer

Suad Ali – statsvetare

Ted Sarandos – CCO, Netflix

Theaster Gates – Artist

Therese Mannheimer – Medgrundare och vd, Grace Health

Tomer Shalit – Grundare och vd, ClimateView

Vas Narasimhan – Novartis

Viktoriya Kromchanka – Medgrundare och COO, Gigital

Unn Swanström – UX Designer, Doberman

Åsa Tamsons – Senior Vice President, Ericsson

Kortegen genom Stockholm.

