Oscar Engelberts livsverk bostadsutvecklaren Oscar Properties är hårt ansatt och på gränsen till kollaps med ett stort antal betalningsförelägganden och fall i tingsrätten.

Offentliggörandet av årsredovisningen för 2019 har skjutits upp gång på gång och senast gavs beskedet att bolaget i dag torsdag ska berätta när den är redo att publiceras.

Jagades för 20 miljoner i skatteskulder

Samtidigt med pressen på bolaget har vd:n Oscar Engelbert jagats av Kronofogden. I tisdags kunde Expressen avslöja att han dragit på sig 20 miljoner kronor i skatteskulder , skulder som förfallit och överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Kronofogden dammsög hans olika bankkonton och lyckades den vägen säkra 6,7 miljoner kronor till Skatteverket. Sedan var det rent på hans bankkonton förutom på ett konto i SEB där myndigheten lämnade kvar 8 514 kronor, pengar som ”ska täcka gäldenärens försörjningsbehov”.

Ett av många utmätningsbeslut som gäller Oscar Engelbert. Skatteskulden låg från början på 20 miljoner kronor.

Skatteskulden hade efter de olika indrivningsaktionerna sjunkit till 13 miljoner kronor och Oscar Engelbert riskerade i det här läget att Kronofogden skulle komma att knacka på hemma och göra utmätning i den exklusiva bostaden på Djurgården i Stockholm.

När Expressen i måndags började granska Oscar Engelbert och hans ekonomi efter de ekonomiska turerna kring hans bolag, frågade vi då också om skatteskulden. Hade han någon pågående tvist med Skatteverket som kunde förklara varför han inte betalt sin skatteskuld. Frågan ställdes via mejl och efter en viss tid kom svaret:

– Det råder ingen tvist med Skatteverket, den totala summan är betald, löd beskedet från Oscar Engelbert. Han ville dock inte berätta om när han betalt skulden.

Oscar Engelbert betalde in 13 miljoner till Kronofogden för att reglerna skulden till Skatteverket. Foto: FREDRIK FUNCK / DN

Oscar Engelbert betalade in 13 miljoner

Nu visar det sig att miljonerna betalades in efter att Expressen inlett sin granskning. Oscar Engelbert gjorde två direktinsättningar, en på fem miljoner kronor och en på åtta miljoner. Pengarna kom in på Kronofogdens konto under torsdagen. Kvar är nu en liten restpost bestående av ränta på 11 978 kronor som han också måste betala in innan skulden är helt reglerad.

Hustrun Giovanna gav klartecken

I den ekonomiska turbulensen kring Oscar Engelbert står det klart att han sålt sitt skärgårdsparadis i Stockholms skärgård – bland annat en halvö som varit i släktens ägo under lång tid och som han fick genom ett arv.

Enligt de köpekontrakt som Expressen granskat uppgår försäljningssumman till 63 miljoner kronor. Köpare är Jonas Ramstedt, 40, vd för flera fastighetsbolag och uppdrag i 78 olika bolag. Köpebrevet är undertecknat den 8 april.

Oscar Engelbert har enligt köpehandlingarna sålt sitt skärgårdsparadis till Jonas Ramstedt för 63 miljoner kronor.

Det fanns dock ett hinder innan försäljningen kunde genomföras. Oscar Engelbert behövde klartecken från sin hustru, den italienska modeikonen Giovanna Engelbert. I ett dokument från den 25 mars gav hon sitt godkännande till att fastigheten fick säljas. Av handlingen framgår att hon även godkände att maken Oscar Engelbert fick pantsätta egendomen. Nio dygn senare såldes skärgårdsfastigheten.

Paret Oscar och Giovanna Engelbert. Foto: STELLA PICTURES

Även om pressen på Oscar Engelbert nu tycks ha minskat så kan han inte andas ut när det gäller bolaget där kraven och de ekonomiska frågetecknen kvarstår.

– Det är väldigt mycket som pekar på att Oscar Properties saga är på väg att ta slut, sa Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg & Partners i början av veckan.

