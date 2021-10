Tunga aktörer i bråk om prisstatistik för bostäder

I juli steg villapriserna i Sverige med en procent.

I alla fall om man ser till Svensk mäklarstatistiks siffror över prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Tittar man i stället på Valueguards HOX-index sjönk villapriserna med 0,9 procent under samma period.

Valueguard köper rådata från Svensk mäklarstatistik och de båda bolagen utgår därmed från samma data – men de räknar på olika sätt.

Medan Svensk mäklarstatistik har ett glidande medelvärde använder sig Valueguard av ett hedoniskt index (vilket innebär att man tar hänsyn till fler faktorer än enbart priset, som säsong exempelvis).

Därför kan siffrorna skilja sig åt.

I dag publicerar Svensk mäklarstatistik siffror som visar att bostadspriserna i riket legat stilla senaste månaden. Undantaget är Stockholms innerstad och ytterområden där priserna fortsatt svagt uppåt för bostadsrätter och småhus.

Även i centrala Göteborg har priserna på bostadsrätter ökat något.

Om 14 dagar publicerar Valuegard sina siffror, som ofta skiljer sig mot Svensk mäklarstatistik.

Och det är en av orsakerna till att bolagen hamnat i bråk.

Svensk mäklarstatistik och Valueguard

Svensk mäklarstatistik bildades 2006 och samlar in information om villor, bostadsrätter och fritidshus genom att fastighetsmäklare rapporterar in uppgifter. Data Svensk mäklarstatistik får in täcker 95 procent av de bostadsaffärer som sker via mäklare.

Statistiken sammanställs och publiceras av Svensk mäklarstatistik en gång i månaden.

Sedan april i fjol ägs bolaget till 100 procent av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

Valueguard bildades 2007. Man utvecklar, äger och licensierar ut teknologi, för att deras kunder ska kunna utveckla finansiella produkter.

Valueguard har tillsammans med KTH utvecklat ett eget prisindex – Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) – för bostadsrätter och villor i Sverige. Indexet bygger på data som levereras av bland annat Svensk mäklarstatistik och Lantmäteriet. Även det publiceras en gång i månaden. Det används sen av olika kunder till Valueguard, bland annat myndigheter, banker och regeringskansliet.

Sedan 2009 har Valueguard köpt rådata från Svensk mäklarstatistik. Men i juni i fjol sade Svensk mäklarstatistik upp det dåvarande leveransavtalet, och ville ersätta det med ett nytt. Vad det nya avtalsförslaget innebär är parterna något oense om, men klart är i alla fall att Valueguard inte längre skulle få publicera sitt HOX-index offentligt.

Två andra aktörer på marknaden – UC bostadsvärdering och Värderingsdata – menar att Valueguard har haft en konkurrensfördel gentemot dem, och ett av Svensk mäklarstatistiks argument för att ersätta det gamla avtalet är att man vill ”likbehandla” alla tre företagen. Konkurrensverket anser dock att Valueguard inte verkar på samma marknad som UC bostadsvärdering och Värderingsdata.

Ett annat av Svensk mäklarstatistiks skäl till att ändra avtalet är att mäklare har sagt att de kan sluta rapportera in uppgifter om bostadsförsäljningar, om Valueguard får fortsätta publicera sitt index.

Visa mer