Trög försäljning och stort utbud av bostadsrätter

– Det är anmärkningsvärt att utbudet ökar i årstakt eftersom det var så högt i fjol. Det är också intressant att se att antalet nytillkomna bostadsrätter är tydligt ned i augusti från året före, samtidigt som utbudet ligger ganska stabilt högre i årstakt. Slutsatsen vi drar är att det tyder på en trögare marknad där köpare och säljare inte verkar komma överens i lika stor utsträckning, säger Hemnets talesperson Staffan Tell till Nyhetsbyrån Direkt.

Att det läggs ut färre nya annonser ser han främst som en funktion av att det kom ut extremt många bostadsrätter till försäljning i augusti i fjol, jämfört med augusti 2016 lades det ut fler bostäder i år.

Utbudet av villor var 12 procent högre i augusti i år än i fjol. I Stockholms län var utbudet av bostadsrätter till salu 8 procent högre i år än 2017 och utbudet av villor var 22 procent högre.

– Vi har en mycket intressant bostadsmarknad just nu. Man kan verkligen se glaset som halvtomt eller halvfullt. Utbudet är högt och ovanligt många bostäder tas bort utan att säljas, men samtidigt ser vi att budgivningen är mer intensiv, med en högre budpremie än i fjol, och att färre bostäder säljs under utgångspris. En hypotes är att det kan bero på en mer fragmenterad marknad, där attraktiva bostäder säljs lättare, säger Staffan Tell.