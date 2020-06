Den formella försäljningen genomfördes den 2 april, men det är först i dagarna som de nya köparna har ansökt om lagfart hos Lantmäteriet.

Av handlingarna framgår också att även ex-maken Odd Spångberg var tvungen att ge sitt skriftliga godkännande till försäljningen vilket tyder på att det kan ha funnits en oreglerad ekonomisk del när makarna skildes 2017.

Isabella Löwengrip med dåvarande maken Odd Spångberg. Foto: SIGGE KLEMETZ / STELLA PICTURES SIGGE KLEMETZ

Isabella Löwengrip, 29, köpte huset för 26,5 miljoner kronor. Den 2 april undertecknades köpeavtalet som visar att hon fick 27 miljoner kronor för fastigheten.

– Försäljningen gick väldigt smidigt vilket var viktigast för mig med tanke på den situation jag befann mig i då, säger hon till Expressen.

Har du funnit dig till rätta i det nya huset?

– Ja, absolut. Det är ett mycket äldre hus, en annan storlek och ligger omgivet bland grannar. Jag känner mig mycket mer trygg där.

Saknar du det gamla huset?

– Det var ett vackert hus. Men jag hade så otroligt dåliga minnen därifrån. Dels två olika stalkers, dels dramat kring mitt ex- och pengarna och sedan att jag mådde så dåligt under ett halvår. Det var egentligen bara dåliga saker under hela den här tiden.

Du beskrev tidigare på din blogg att huset var som en kuliss.

– Exakt. Det var själv affärsidén när jag köpte huset. Affärsidén var att varenda produkt och hörn ska vara sponsrat av ett bolag. Men jag hade inte förstått hur hemskt det var att leva i ett sånt hem. Att ha fredagsmys med barnen i en kuliss.

Isabella Löwengrips undertecknade av försäljningen av lyxvillan på Lidingö.

Isabella Löwengrip hann knappt bo in sig i lyxvillan innan den las ut till försäljning i våras.

Isabella Löwengrip: ”Stormtrivas”

Den nionde november 2018 flyttade Isabella Löwengrip och hennes två barn in i det nu sålda huset – en arkitektritad villa på Lidingö.

På bloggen kunde Isabella Löwengrip inte dölja sin förtjusning över huset. 392 kvadratmeter stort och med en tomt på drygt 2 100 kvadratmeter. Prislappen för lyxkåken låg på 26,5 miljoner kronor.

”Det är inte så många skilda småbarnsmammor under trettio som flyttar in själv i ett hus för närmare 30 miljoner men någon ska väl vara den första. Här kommer barnen och jag att stormtrivas”, skrev hon på sin blogg.

Isabella Löwngrip berättade detaljrikt om villan:

”Det finns nio rum, tre med badrum, tre stora terrasser, öppen spis, kök med walk in skafferi och vinrum. I ena flygeln har jag ett master bedroom med sovrum, walk in closet och badrum i ett. Det är helt ljuvligt”, skrev hon på sin blogg.

Förra året hyrde hon ut lyxvillan till C More och TV4 som under en kortare tid använde huset på Lidingö vid inspelningarna av dramaserien ”Fartblinda”.

Isabella Löwengrip har nu lämnat lyxhuset på Lidingö och den nya ägaren har tagit över. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men i höstas kom förändringen i hennes liv när USA-satsningen kollapsade och företagsimperiet havererade. I februari sålde hon och affärspartnern Pingis Hadenius Löwnegrip Beauty till norska Dermanordic Christian Ringnes – en stenrik, flamboyant norsk affärsman som tidigare gjort affärer med hennes ex-pojkvän, fastighetsmiljardären Erik Selin

Huset ”en enda stor kuliss”.

Isabella Löwengrip hade då tvingats dra i den ekonomiska nödbromsen, säga upp personalen och sälja huset. Hon hade bott 18 månader i villan närflyttlasset gick.

”Det känns faktiskt bara skönt att få flytta. Mitt hus känns bara som en enda stor kuliss och jag längtar efter ett hem. Huset är sålt till en familj men det dröjer några månader innan vi flyttar”, skrev hon på sin blogg.

Isabella Löwengrip och fastighetsmiljardären Erik Selins när de fortfarande var ett par. Bilden togs När Erik Selins och kompanjonen Jacob Karlssons bostadsbolag K–Fastigheter introducerades på börsen. Foto: SVEN LINDWALL

Tanken var att flytta in till Stockholm, men planerna ändrades efter separationen från fastighetsmiljardären Erik Selin. Hon köpte ett mindre hus.

Isabella Löwengrip om nya huset

”Jag tänker mycket på hemmet och bävar lite inför allt jag måste ordna. Jag förstår att allt låter lätt som en pannkaka men för mig är det inte det som ensam husägare. Jag måste köpa en gräsklippare och det finns ju tusen varianter? Jag funderar på att köpa en vanlig som man drar själv. Något annat förstår jag mig inte på. Jag måste lära mig hur man sköter poolen och först förstå hur man ens tar av det hårda locket. Internet har inte löst sig än, inte heller tv:n. Elsladden till bilen är för kort. Jag har ingen micro” , skrev hon.

Men Isabella Löwengrip tycks i alla fall trivas med sin nya tillvaro:

”Jag vill gärna vara här i huset och få bada i poolen så det känns jättebra”, sammanfattade hon läget på sin blogg häromdagen.

Nystarten med nytt bolag

I dag är det mesta av Isabella Löwengrips gamla företagsimperium historia. Hon jobbar dock lite med Löwengrip Beauty eftersom det ingick i köpeavtalet att hon skulle fortsätta som ansikte utåt för produkterna. Och hon har inte gett upp livet som entreprenör utan tänker rivstarta med ett nytt projekt.

– Jag håller på och tittar på ett nytt företag som jag ska starta. Tanken var att stanna hemma hela 2020. Men det gick så där. Det känns som jag har återhämtat mig efter det som har varit och nu börjat om.

Isabella Löwengrip är hemlighetsfull om det nya bolaget, men säger:

– Det är en ny produkt som jag länge har saknat på marknaden och nu får jag möjlighet att förverkliga den drömmen.

