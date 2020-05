Rusning efter fritidshus – och köparna blir allt yngre

Utlandsresandet faller och fler vänder blicken mot Sverige och möjligheten att tillbringa semestern i sitt alldeles egna sommarhus.

Under mars sålde Mäklarhuset i Norrtälje 80 procent fler fritidsbostäder runtom i landet jämfört med samma period i fjol.

Köparna blir allt yngre.

– Det är en enorm efterfrågan på fritidshus just nu. Det är en betydande andel yngre köpare som vill in på marknaden och gärna ha tillträde så snabbt som möjligt. Det är helt nytt för i år och en stor skillnad sedan tidigare. Vi har aldrig sålt så många fritidshus som vi gör nu – de yngre köparna har kommit in och dominerar marknaden, säger Björn Wallerström.

Han berättar att han ser en brist på utbudet av fritidshus i maj och juni – samtidigt som många verkligen vill in på marknaden. En situation som är särskilt gynnsam för den som går i tankarna av att sälja.

Det är inte bara i Norrtälje som man märker av det ökade intresset.

– Aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat kraftigt under våren. Coronakrisen har fått många köpare att blicka mot Sverige. När det inte längre är möjligt att göra sin utlandsresa, väljer många i stället att realisera drömmen om att äga ett fritidshus. Dessutom ser vi att sommaren 2020 kan bli året då hemester-trenden får ordentligt fäste, vilket gör att många nu investerar för flera år framåt, säger Erik Wikander vid Mäklarhuset.

Semesterorterna som omfattas av reserestriktioner så som fjällen och Gotland har i stället sett en nedgång i intresse.

– Det är en naturlig reaktion på de rådande omständigheterna och i stället ser vi att andra delar av marknaden tar intresset från köparna, säger Wikander.

Tre tips till köpare 1. Läget är det absolut viktigaste. Tänk på hur lång tid en enkelresa tar och hur kommunikationerna ser ut. Resandet får inte bli en bromskloss. Titta på flera olika objekt, och bestäm även vilken typ av bostad som lockar. Det går att göra mycket med ett fritidshus, men det är desto svårare att ändra läget i efterhand. 2. Ta dig inte vatten över huvudet. Gör alltid en besiktning av bostaden du vill köpa, och titta noga på skicket. Då slipper du bli besviken i efterhand. En renovering är oftare jobbigare och mer krävande än man tror – inte minst i dessa tider. Det är extra viktigt att titta på byggnadsskicket och bottenkonstruktionen, men även vatten och avlopp. Skulle man få en negativ överraskning, kan det innebära mycket jobb. 3. Ha finansieringen redo. Inte minst i en så het fritidshusmarknad som nu. Affärerna går väldigt snabbt, och bankerna hinner inte alltid med. Ha därför ett lånelöfte klart innan du börjar buda på en bostad. Källa: Erik Wikander, Mäklarhuset Visa mer Visa mindre

