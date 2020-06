Rivningsbråken på Djursholm – ilska mot nyrika i överklassen

Missa ingen spännande läsning med Premium – aktivera pushar i mobilen

Att tala om rivningshysteri i välbärgade Djursholm i Danderyds kommun är en överdrift. Men här är man noga med att bevara och förändra så lite som möjligt. Varje förändring kan resultera i känslomässiga svallvågor och få grannfriden rejält i gungning. Minsta lilla felsteg från det närmast informella, men osynliga, regelverket kan slå hårt för den som avviker från ”det normala”.

De öppna områdena som finns mellan många av de gamla klassiska Djursholmsvilllorna börjar försvinna när nyinflyttade ”boar in sig” med höga staket och häckar för att skydda från insyn.

– Det byggs in allt mer med höga grindar och staket. Och fram för allt omges husen också med höga häckar, säger Lars Victor von Stedingk, 84. Han är aktiv i den lokala hembygdsföreningen, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid och är förfärad över dagens utveckling.

– Visst har många av de gamla husen en del skavanker, men de är trivsamma ändå. Daniel Eks gamla hus var en vacker byggnad.

FÖRE: Huset Daniel Ek köpte. EFTER: Jämnat med marken. Foto: ALEX LJUNGDAHL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Lars Victor von Stedingk ser inte med blida ögon över utvecklingen och hur priserna i området drivits upp av nyrika som flyttat in.

– Det omöjliggör för nya generationer att skaffa sig en bostad i Djursholm.

”Viktigt behålla karaktären på husen”

Björn Hamilton, ordförande i Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, säger att man försöker slå vakt om karaktären på Djursholms äldre bebyggelse.

– Det finns en del människor som köper adressen. Sedan kommer man fram till att huset är för litet, för stort eller lite murket. Visst kan det vara så när det gäller 1800-tallshus. Men det är oerhört viktigt att man behåller karaktären på husen och området. Då får man kosta på lite extra renovering.

Och det spelar ingen roll vem du är eller hur mycket pengar du har på banken. Det räcker med att fråga miljardären Fredrik Lundberg, 68, som skulle kunna berätta om sitt eget ”misstag” när han fastande för Djursholm när han skulle bosätta sig i Sverige igen efter sju års skattemässig landsflykt i Schweiz med hustrun Anne-Marie och döttrarna.

Fredrik Lundberg med hustrun Anne-Marie. Foto: OLLE SPORRONG

När Fredrik Lundberg – som avskyr att stå i rampljuset – återvände till Sverige föll blickarna på Djursholm och ett av områdets absolut bästa adresser: Villa Ekudden med 7649 kvadratmeter tomt som han köpte av finansmannen Per Landgren, som nyligen hade renoverat den gamla villan. Men Fredrik Lundberg hade inga planer på att flytta in utan rev huset, som han köpt för 20 miljoner, sprängde bort en massa berg och byggde ett nytt arkitektritad hus av arkitekten Ulf Gillberg där Fredrik Lundberg själv deltog i planeringen in i minst detalj. Det blev ett skräddarsytt hus på drygt 1500 kvadrat i miljardärens smak med utsikt över vattnet.

Fredrik Lundberg raserade gamla huset

”Skoporna jämnade det nyrenoverade huset med marken och sprängexperter och borrmanskap flyttar nu berg. 7 500 kubik ska bort. Det är lika mycket som brukar tas bort när man schaktar bort för 30 villor”, skrev Dagens Nyheters reporter Bengt Lindström när han beskrev miljardärens bygge.

Miljardären Fredrik Lundbergs exklusiva lyxvilla på Strandvägen i Djursholm med pool inomhus. Foto: ERIK GUSTAFSON

Det hade dock ett pris utöver de 50 miljoner som bygget kostade. Grannsämjan hamnade på fryspunkten. Många Djursholmare som upprördes över Lundberg tilltag att raser en gammal fin kåk. Visserligen var inte ursprungshuset från 1800-talet kvar utan ett av senare datum. Ilskan mot Lundberg fick extra kraft när det visade att han sågat ner en gammal fin ek. Grannfriden återställdes hjälpligt när Fredrik Lundberg specialimporterade ett träd från Tyskland.

– Han rev han ett gammalt hus som var fullständigt funktionsdugligt. Sedan rev han ett annat hus och det blev en hel del diskussion kring det hela. Det är inte ovanligt att det blir diskussion i Djursholm när man förändrar något, säger Björn Hamilton.

En annan boende i området som inte vill ha sitt namn i tidningen säger:

– Ingen minnesgod har dock glömt vad som hände.

Upprörda känslor kring Daniel Eks rivning

I dag är det Daniel Ek fått stämningen att periodvis närma sig kokpunkten i Djursholm sedan han slagit till och köpt i ett av de bättre områdena i Djursholm. När Ek köpte fastigheten var det många som trodde att huset skulle få en uppfräschning. Men Spotify–profilen ansåg snart att 65–miljonersvillan var i så pass dåligt skick att det fanns bara en sak att göra: riva kåken och bygga nytt.

Den i normala fall tillbakadragne Daniel Ek, 37, fick plötsligt finna sig att han befann sig mitt i stridslinjen kring sitt planerade bygge.

Många Djursholmsbor upprördes över den planerade rivningen och byggnadsnämnden i Danderyds kommun satte sig först också på tvären genom att inte ge klartecken till rivningsprojektet. Men seden Ek överklagat till länsstyrelsen så slutade det med att han fick kommunalt grönt ljus för att låta grässkopan mala sönder det gamla huset.

En del innevånare är fortfarande upprörda över att inte kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark och miljödomstolen.

– Vi har den linjen i kommunen att om vi förlorar ett överklagande så går vi inte vidare om det inte är något exceptionellt. Har länsstyrelsen dömt av det så accepterar vi det. Man måste också tänka att fastighetssägaren också har rätt. Det är inte bara grannarnas tyckande som ska gälla här, säger byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz (M). Och tillägger:

– När något rivs upprör det människor.

Claës Breitholtz är väl insatt i hur Daniels Eks numera försvunna hus en gång såg ur:

– Ritningarna från början av förra seklet är fantastiska. Det var ett jättefint hus. en gång i tiden. Men det fanns inte mycket av det gamla huset när närvarande ägaren ville riva det.

Hur blir det då med det nya huset? Ska det smälta in i miljön?

– De håller på och tittar på det just nu. Det pågår en diskussion mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Jag skulle tippa att frågan om bygglov kommer upp i höst

Debatten om Daniel Eks rivning Svallvågorna går höga om Daniel Eks projekt på sajten ”Danderyd Debatt”: Fönster och takbeklädnad i Villa Dana har tagits bort. Detta leder direkt till husets förfall. Att göra detta visar bara att ägaren inte haft för avsikt att restaurera huset utan bara vill kunna påvisa dess dåliga skick för att få rivningstillstånd. Ovanstående är naturligtvis ingen nyhet för M-L-KD-majoriteten i Byggnadsnämnden. Att den inte velat fullfölja ärendet och överklaga gissar jag beror på att den egentligen är kluven. Dessa partier är nämligen starkt påverkade av libertarianska tankegångar, såsom att ”folk skall få göra vad de vill med sin egendom”, att vårt samfund skall få styra så lite som möjligt. Det som nu har skett är en skam, inte bara för Danderyd utan för hela Sverige! Här handlar det emellertid om att förstöra en del av 1890-talets villastad – ett svenskt kulturarv och därmed gemensam egendom för alla svenskar. Det är därför varje omvälvande förändring måste mycket noga prövas. *** Är inte detta ämne lite utslitet nu? Han köpte en villa med avsikt att renovera men under renoveringen upptäcktes allvarliga brister och fel! Jantelagen..... *** Nu försvinner Villa Dana. Vi förlorar den för all framtid. I Danderyd finns inte detaljplaner som skyddar våra äldre kulturhistoriska villor från rivning. Det är hög tid att vi skyddar vårt värdefulla kulturarv. *** Låt Daniel Ek göra vad han vill med sitt hus och jag räknar med att han kommer att bidra till utvecklingen i Danderyd på olika sätt. Han kanske bygger ett nytt badhus, en idrottsplats eller ser till att vårt kulturhus blir en realitet. Visa mer Visa mindre

Friherren: ”En granne har byggt om huset i 6 år”

LÄS MER: Svenska elitens liv i överklassområdet

LÄS MER: Så blir deras nya liv i Sveriges dyraste hus