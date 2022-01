Nya rekordnoteringen för bostadsrätter i Stockholm

Under december var bostadsrättspriserna närmast oförändrade medan villorna minskade med en procent på riksnivå.

Det framgår av senaste siffrorna från Svensk mäklarstatistik.

Under helåret steg priserna rejält i Sverige: plus sju procent för bostadsrätter och plus 13 procent för villor.

Det är storstadsområdena som visar de största prisökningarna på villor.

Under december var det stillastående priser för bostadsrätter i alla mätområden förutom de centrala delarna av Stockholm – plus två procent.

– Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna, konstaterar Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Stort antal bostadsaffärer

Under den senaste månaden gick villapriserna ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Storstockholm.

Liksom 2020 präglades 2021 av stort antal sålda bostäder. Under året såldes 132.000 bostadsrätter vilket är 11 000 fler än året innan.

Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59 000 sålda småhus, vilket var drygt 2 000 fler än 2020.

– De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020. Även priserna hade en vikande trend under andra hälften av 2021, avslutar Hans Flink.