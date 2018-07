Bostadsmarknaden har varit i obalans sedan i höstas. Säljarnas förväntningar har inte varit i nivå med köparnas och allra tydligast har det märks på nyproducerade bostäder.

Svårsålda nybyggda bostäder har starkt bidragit till dagens marknad med rekordhögt utbud.

I nya siffror från söktjänsten Booli syns emellertid en förändring på en annars trög marknad.

Lägenheter som lagts ut till försäljning under våren har lägre priser än de som lagts ut tidigare.

I Stockholm är snittpriset per kvadratmeter på en nyproducerad lägenhet som publicerats under våren 70 400 kronor, förra året var motsvarande siffra 76 300 kronor per kvadratmeter, konstaterar Booli.

Foto: Matilda Adelborg.

”Priserna sänks – äntligen”

– Priserna som sätts nu är anpassade till rådande marknadsläge och många projekt som prissatts tidigare har prisjusterats, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Förändringen syns främst i Stockholm men även snittet för riket ligger nio procent under prisnivåerna för ett år sedan. Kvadratmeterpriset på nybyggda bostadsrätter är i dag 4 300 kronor lägre än vid samma mätperiod 2017.

– Det tar lite längre tid att anpassa marknadspriset på nyproduktionsmarknaden än andrahandsmarknaden, men nu verkar det vara på väg åt rätt håll. Flera av de större nyproducenterna har äntligen börjat kommunicera om att de sänker priserna och därmed anpassar sig till rådande marknadsläge. Det är sunt, säger Matilda Adelborg.

Antalet nyproducerade lägenheter till salu har under första halvåret av 2018 varit 26 procent högre än motsvarande period föregående år.

