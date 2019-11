Priserna på bostadsrätter ökade med två procent i Storstockholm, men låg oförändrade i innerstadens stadsdelar i oktober.

Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö noteras oförändrade priser. För både centrala Göteborg och Stor-Malmö är det en nedgång på en procent.

Nästan 3,3 miljoner för snittvilla i riket

– För bostadsrätter har vi alltså en något blandad bild under oktober där riket påverkats av det stora antalet försäljningar i Stor-Stockholm, uppger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

I samtliga redovisade områden var villapriserna oförändrade under oktober. Årstakten i de tre storstadsområdena varierar mellan plus en procent Stor-Stockholm och plus fem i Stor-Malmö, skriver Svensk mäklarstatistik.

Medelpriset för en villa i riket är nu 3 287 000 kronor. I Stor-Stockholm är snittpriset på en villa uppe i 5 755 000 kronor.

Medelpriset för ett fritidshus ligger på 1 758 000 kronor och på den marknaden har priserna stigit med sex procent de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter har ökat mest i Stor-Malmö med en årstakt på sju procent.

Efter en längre tids halvmörker på bostadsmarknaden, då det varit slagläge för köparna, har priserna börjat peka uppåt igen. Årstakten är plus tre procent både för villor och bostadsrätter.

”Kan börja tala om säljarens marknad”

Enligt siffrorna från Svensk mäklarstatistik fortsätter trenden med ett stort antal försäljningar. I oktober såldes tre procent fler bostäder än samma månad förra året, och hittills i år har det sålts fyra procent fler bostäder än förra året.

– Bostadspriserna ligger nära rekordnivåerna från för tre år sedan. Vi ser att försäljningar ofta går snabbt och det är allt vanligare att bostadsaffärer görs redan innan ordinarie visning, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar till mäklarstatistiken. Han tillägger:

– Hetast eftertraktade är välplanerade bostäder i attraktiva lägen – här kan vi nu börja tala om säljarens marknad.