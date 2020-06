Kungen mitt i storbråk om Gröna Lunds utbyggnad

Hur många middagar har du deltagit som arrangerats av Gröna Lund?

– Jag närvarade vid Parks and Resorts vårmiddagar mellan 2011 och 2018. Detta då Gröna Lund är ett av Stockholms största besöks- och turistmål med en viktig plats i stadens historia och utveckling. Representation är en del av mitt uppdrag och jag träffar regelbundet organisationer och olika aktörer under liknande former. 2019 valde jag att avstå från middagen med anledning av min nya roll som stadsbyggnadsråd och det pågående planärende som rör Gröna Lund. Det är dock fullt naturligt att stadens politiker träffar företag och organisationer i olika sammanhang.

Har du betalt din del vid någon av middagarna?

– Parks and Resorts har bjudit in till middagen och därmed även betalat för evenemanget.

Har du vid någon av sammankomsterna också passat på att åka någon av åkattraktionerna utan att betala?

– Efter middagen har samtliga deltagare fått möjlighet att pröva vissa åkattraktioner så även jag.

Risken för att middagarna ska uppfattas som jäv?

– Jag anser inte att det föreligger jäv. Då hade jag självfallet inte deltagit. I och med mitt nya uppdrag som stadsbyggnadsborgarråd valde jag 2019 att avstå från deltagandet. Däremot är det viktigt att understryka att representation är en del av mitt uppdrag. Stadens riktlinjer är tydliga. Vi låter oss inte bjudas på måltider av en leverantör eller entreprenör om måltiden inte har ett naturligt samband med arbetet och är av typen normal arbetslunch eller liknande. Det finns situationer där stadens företrädare, t ex kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande eller något annat borgarråd, behöver representera staden i officiella sammanhang. Avsikten med riktlinjerna är inte att göra detta omöjligt.

Tycker du att du försatt dig i en jävsliknande situation när det gäller den nu omstridda detaljplanen för Skeppsholmsviken 6?

– Nej, jag anser inte att det har förelegat en jävsituation i relation till detaljplanen för Skeppsholmsviken 6.