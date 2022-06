Inflationen: Tufft för många att klara hyran

Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning hyr sin bostad. I en stor enkätundersökning har Hyresgästföreningen bland annat kollat hur mycket hushållen kommer att klara när levnadskostnaderna ökar.

– En femtedel av alla hyresgäster är ekonomiskt stressade, och klarar inte av några större förändringar i den personliga ekonomi, säger Martin Hofverberg.

– Det är dubbelt så hög risk hamna i en situation där man inte klarar av att betala sitt boende, om man jämför med de som äger sin bostad.

Vilja att höja hyror mer

Inflationen som nu är uppe i 7, 2 procent, den högsta sedan 1991, slår hårt mot de som lever med knappa marginaler.

I höst ska det förhandlas om nya hyror och det är ingen vild gissning att fastighetsägare vill ha kompensation för högre räntor och annat.

Martin Hofverberg, chefsekonom hos Hyresgästföreningen. Foto: Pressbild

– Fastighetsägare kommer givetvis att vilja bli kompenserade för kostnadsökningar och det kommer att vara ett viktigt argument för dem att höja hyrorna mer, bedömer Hofverberg.

Regeringen har i år redan kompenserat hushåll med höga elräkningar, och bensinskatten har sänkts något. Även landets pensionärer ska få någon form av höjning i höst.

Ett skatteavdrag för hyresgäster

– Regeringen har varit beredvillig att mildra levnadskostnadskrisen för olika grupper. Men hyresgästerna har varit frånvarande i den här statliga viljan. Det är inte en grupp man rycker ut för, menar Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen har tagit fram en temporär lösning för att kompensera de som bor i hyresbostad under pågående levnadskostnadskris.

Förslaget innebär att en del av hyran betraktas som en ränte­kostnad som är avdragsgill i deklarationen.

Hyresgästföreningen hävdar att de som hyr sin bostad borde kunna få ett slags ränteavdrag precis som de som äger sitt boende och har lån. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

– Låt hyres­gäster göra avdrag för en del av hyran precis som avdrag kan göras för ränte­kostnader för den som har ett bolån, säger chefsekonomen på Hyresgästföreningen.

Man föreslår en 30-procentig skattereduktion, motsvarande den som bonlåntagare får. Som en krockkudde.

För den som betalar 9 000 kronor per månad i hyra skulle skatte­avdraget motsvara en sänkt boende­kostnad med 7 020 kronor per år eller 585 kronor per månad, enligt Hyresgästföreningen.

Kostnaden för staten skulle bli 7,5 miljarder kronor årligen.

Kända affärsängeln om köpläget på börsen.