Eklund hyr ut egna huset – lockar med kända grannar

Boendet är närmare 500 kvadratmeter stort med fyra sovrum, fyra badrum och en fyra hektar stor tomt. Med en egen sjö.

För den som räds känslan av att vara hemifrån en allt för lång tid så finns det en nybyggd svensk inglasad bastu i anslutning till poolen. ”Med en otrolig utsikt över trädtopparna”, som stjärnmäklaren skriver på sitt Instagramkonto.

Fredrik Eklund blev känd efter sin medverkan i dokusåpan Million Dollar Listing New York, som var ett program som handlade om stjärnmäklare i New York. Eklund har sålt fastigheter i New York för flera miljarder, och har enligt sajten Celebrity Net Worth en förmögenhet på drygt 300 miljoner kronor.

Han är gift med konstnären Derek Kaplan, med vilken han har två barn med, och bror till romanförfattaren och podcastprofilen Sigge Eklund.

90 minuter från Manhattan

Huset, som ligger 90 minuter från Manhattan i New York, är belagt nära staden Roxbury som Eklund beskriver som ”superdrömmig”, men inte nog med det så kommer hyresgästen i Ekelunds lyxhus också att bli granne med kändisar som Daniel Day-Lewis, Dustin Hoffman och Graydon Carter.

Dustin Hoffman. Foto: AGENCE / BESTIMAGE / STELLA PICTURES / FAMEFLYNET FAMEFLYNET FRANCE

För 1,5 miljoner kronor blir lyxboendet, som går i georgiansk stil, ditt för hela sommaren – om du har tur. Enligt Eklund så kommer paret att vara noga med valet av hyresgäst.

”Det här huset är väldigt speciellt så vi letar efter rätt hyresgäst som kan älska det som vi har gjort,” skriver Eklund på hans Instagramkonto.

