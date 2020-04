Därför står namnen på döda hyresgästerna kvar

Fastigheten byggd på 1940-talet ligger intill Gärdet i centrala Stockholm. På namntavlan i porten sitter många olika handskrivna klisterlappar, och det är inte lätt att se vilka som bor i huset.

Samtidigt är namnen på fyra hyresgäster som enligt folkbokföringsregistret är avlidna sedan länge fortfarande kvar bakom glasen på tavlan. En av dem gick bort 2017 och en annan, en man som levde sina sista år på andra våningen, dog 2013.

En fjärde var en kvinna som gick bort den varma sommaren 2018, upplyser en granne och pekar på hennes namn, när Hem & Hyra besöker fastigheten.

14 000 kronor för en tvåa

Namnet är även kvar på brevinkastet trots att värden hyr ut lägenheten till företag till en hög hyra. Mycket mer än man skulle kunna ta ut av en vanlig privatperson. Ytterligare en lägenhet på samma våning har en avliden persons namn på brevinkastet. Den kvinnan har varit död i fem år.

Fastighetsägaren KMJ fastighetsförvaltnings affärsidé är att tjäna storkovan genom att ta ut mer än dubbla det normala priset för ett boende, skriver Hem & Hyra.

Att andra ”vanliga” hyresgäster upplever det som kränkande för de avlidna att deras namn står kvar spelar uppenbarligen mindre roll när värden kan ta ut 14 000 kronor i månaden för en tvåa på 55 kvadrat. I stället för 5 400 kronor som är den förhandlade hyran.

Av 33 lägenheter hyrs 6 ut via mellanhanden Stay in Sweden. Tillsammans med ytterligare tre lägenheter i ett hus på Södermalm som värden äger ger blockavtalet en intäkt på 1,5 miljoner kronor per år. I praktiken en lönsam hotellverksamhet riktad mot företag med mycket pengar. Samtidigt som folk kan stå i kö i årtionden för en bostad i området. Och ändå inte få någon.

Nu planerar KMJ fastighetsförvaltning att utöka fastigheten med 55 lägenheter, uppger Hem&Hyra. Fastighetsägaren har tryckt på hos de beslutsfattande byggpolitikerna med argument som ”bostadsbristen i Stockholm är stor” för att ärendet ska snabbehandlas.

”Positivt med nya hyreslägenheter”

Stadsbyggnadskontoret, som efter samråd med inblandade parter ska presentera byggplanerna efter sommaren, ser positivt på att nya hyreslägenheter byggs. Men i slutändan kan man inte kräva vilken upplåtelseform som värden använder.

De boende i fastigheten är övertygade om att de nya fräscha bostäderna kommer att slussas förbi bostadsköerna och hyras ut via mellanhand till företagskunder. För så har skett med befintliga lägenheter när något flyttat – eller avlidit.

Fastighetsägaren har inte velat kommentera ärendet för Hem&Hyra trots upprepade försök via telefon, sms och e-post.

