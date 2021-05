Priserna på bostäder ökar men har börjat bromsa in

Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

Bostadspriserna i Sverige steg 0,9 procent i april jämfört med föregående månad.

Det visar Valueguards HOX-index.

– Jämfört med första kvartalet är prisökningen i april måttlig. Denna avmattning är emellertid i linje med hur det brukar se ut under våren, att det stiger kraftigt under första kvartalet och sedan saktar in, skriver Valueguard.