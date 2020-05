Försiktig öppning på börsen – liten nedgång

Stockholmbörsen öppnade försiktigt under onsdagsmorgonen, OMXS30 handlas inledningsvis 0,4 procent ner och det breda indexet OMXSPI tappar 0,3 procent.

Morgonens stora förlorare var Hoist finance som rasade över 11 procent i öppningshandeln, efter att man redovisat ett rörelseresultat på minus 78 miljoner kronor för det första kvartalet.

Gårdagens stora förlorare SBB, som rasade över 18 procent under gårdagen, efter att nyheten om att vd:n Ilija Batljan misstänkts för insiderbrott kom ut, stiger med 3,9 procent under onsdagsmorgonen. Enligt Omniekonomi kommer det vara fortsatt stort fokus på SBB under hela onsdagen.

Stiger med över åtta procent

Omsorgsbolaget Attendos ebita-resultat på 182 miljoner för första kvartalet var något bättre än förväntat, skriver Dagens Industri och aktien stiger under onsdagsmorgonen med 8,9 procent.

Blandat på Asiens börser

Det har varit en mixad utveckling på de ledande börserna i Asien. Vid 05.20, svensk tid, låg indexen som följer:

• Shanghai: –0,2 %

• Shenzhen: +0,4 %

• Hang Seng: +0,6 %

• Kospi: +0,9 %

Utvecklingen kommer parallellt med att oljepriset backar, skriver amerikanska CNBC

Nyhetsbyrån Reuters skriver att Kinas börser inledningsvis backade och hade en tung start efter varit stängda några. Det är spänt mellan USA och Kina och enligt Stephen Innes, global strategichef på Axicorp, är det en av anledningarna till att investerare nu är extremt försiktiga.

– Det som skulle göra mest skada är om Kina minskar importen av amerikansk olja, säger Innes, till nyhetsbyrån.

Börserna i Japan har stängt under onsdagen.

USA-börserna tappade fart

USA-börserna öppnade starkt under tisdagens handel, men tappade fart under dagen och vid stängning hade

USA-börserna tappade fart under slutet av tisdagens handel efter en stark inledning. Vid stängning hade Standard and Poors 500-index stigit 0,9 procent, skriver DI.

