”Björn-Pilot” lämnar SAS efter lång tid av konflikter

Björn Lundström, 64, bosatt i Båstad, är utan tvekan flygbolagets SAS populäraste pilot.

Men nu är det slut med långflygningarna i bolagets Airbus-modeller. Han har gjort sin sista take off, tagit av sig SAS-uniformen och lämnat in passerkortet på personalavdelningen.

I går tisdag lämnade Björn Lundström flygbolaget bakom sig efter att ha checkat ut på SAS-basen i Köpenhamn.

Via sociala medier har han genom åren delat med sig av sin vardag från cockpit.

Med @bjornpilot skapade han en plattform där 102 000 hängivna intresserade följer honom på Instagram, några tusen på Twitter och 101 000 via Youtube.

Uppskattade inlägg av hans följare, men inte av arbetsgivare SAS som i slutet av förra året krävde att han skulle lägga sociala medier i bagaget under sina flygningar.

Affärstidningen Resumé avslöjade i januari att SAS ville stoppa Björn Lundström i sociala medier när han flög.

Han hotades med sparken om han inte slutade fotografera ombord.

– Jag upplever det som om att de avskyr att jag postar på sociala medier, och egentligen också att jag är så populär, sa han till Resumé då.

Stoppad av SAS-ledningen

Flera källor på olika nivåer inom SAS uppger för Expressen att ledningen länge retat sig på Björn Lundströms frispråkighet när det gäller saker som han tyckt varit fel med bolagets inriktning.

– Björn är den mest SAS-lojale jag känner till på bolaget som alltid velat företaget väl. Men flera i företagsledningen har irriterats över att han sagt ifrån vid en del tillfällen och haft åsikter som inte passat ledningen, uppger en person på SAS vi pratat med.

En annan person uppger att ledningen hävdar att han hade ”ett konfliktfyllt förhållande till sin arbetsgivare”.

Därför sattes han på marken. Han får full lön fram till pensionen utan att behöva jobba. Det rör sig om 14 månadslöner.

Flera personer med insyn uppger att företaget tidigare också spärrat honom från att skriva på bolagets intranät sedan han belyst vissa problem på SAS.

– Det var helt galet. Men det är en illustration av den dåliga stämning som råder på bolaget. Det är väldigt lågt i taket. Förhoppningsvis får vi en annan attityd från ledningens sida när vi byter vd, uppger en av Expressens källor.

Björn Lundström: Mycket tråkigt agerande från SAS

Björn Lundström själv vill inte kommentera bakgrunden till att han slutar flyga just nu.

– Jag är bunden av lojalitetsklausulen så länge jag är anställd, säger han till Expressen, och vill inte redogöra varför han slutade att flyga i förtid.

– Men det var ett mycket tråkigt agerande från företaget. Jag tänker dock fortsätta att propagera för SAS i mina kanaler. Det finns så många bra människor som jobbar i bolaget, det är servicemänniskor som gör allt för passagerarna.

Björn Lundströms sista flygning genomfördes med en Airbus 350 den 9 januari då han landade på Newark-flygplatsen utanför New York.

Hur var det då med fotograferandet ombord?

– Det skedde först när planet kom upp på marschhöjd. Man har rätt att till exempel vila. Jag har tagit några bilder. Det stora jobbet har jag gjort efter att vi landat, till exempel redigering innan jag har lagt ut på sociala medier. Men det har varit kränkande när man insinuerat att jag inte skulle ha satt säkerheten främst.

Björn Lundström började sin karriär på SAS 1985.

Dessförinnan hade han byggt upp ett gediget cv – bland annat som flygingenjör, testpilot och Viggenpilot i flygvapnet innan han gick över till civilflyget.

Han har vid sidan av själva flygandet tillsammans med psykologen Cecilia Gustafsson skrivit självhjälpsboken ”Flygrädd”.

Vad kommer du sakna mest från pilotlivet?

– Kollegorna. Hela min filosofi har varit att skapa ett starkt lag kring flygmaskinen.

