Bill Gates låter miljonerna rulla för sin dotters hobby

Bill Gates dotter Jennifer Gates, 23, har gjort sig ett namn på de internationella ridsportarenorna och tävlar på de största tävlingarna i världen, mot världseliten.

Bill Gates har många gånger listats som världens rikaste man, det efter att ha byggt upp en rejäl förmögenhet genom Microsoft. Men Gates får nu mer se sig slagen av Jeff Bezos, mannen bakom E-handelsjätten Amazon.

Det går dock ingen större nöd på Bill Gates. Hans förmögenhet uppgår till strax över 92 miljarder dollar, runt 800 miljarder kronor, och han är därmed världens näst rikaste.

Gates har sålt nästan alla aktier i Microsoft och äger i dag en procent av aktierna.

Dottern Jennifer, Bill och fru Melindas äldsta barn, har ett stort hästintresse och satsar på sporten, som särskilt i USA räknas som en väldigt exklusiv sport. Bland annat tävlar också Steve Jobs dotter Eve och Michael Bloombergs dotter Georgina i hoppning.

Köpte gård i Europa

För att stötta dotterns hästintresse har Bill Gates bland annat köpt en hästgård i hästmeckat Wellington i Florida, där hoppeliten samlas under vinterhalvåret för att tävla och träna.

Enligt The Miami Herald betalade Gates över 300 miljoner kronor för sex fastigheter och en hel gata i närheten av Steve Jobs exfru Laurene Powell Jobs gård. Dessutom har de en hästgård i Kalifornien.

I Wellington ligger de lyxiga hästgårdarna uppradade efter varandra och där finns en stor tävlingsanläggning där ryttarna samlas för att göra upp om placeringarna.

I slutet av förra året gick Bill Gates ett steg längre för att stötta dotterns karriär som tävlingsryttare. Då köpte han en gård i Belgien för över 30 miljoner kronor för att dottern skulle kunna ha en bas i Europa.

Förra året försökte också Bill Gates köpa en av världens bästa hopphästar, Catch Me If You Can, och bjöd enligt uppgifter över 80 miljoner kronor för hästen. Ägaren, Paul Schockemöhle, tackade dock nej.

Den lovande hoppryttaren har dock inte alltid varit inställd på att tävla på professionell nivå.

– Jag har alltid trott att jag skulle vara en amatör och läsa på läkarlinjen eller satsa på en annan civil karriär, säger hon till Horse Network och förtydligar att hon överväger att ägna några år till åt sporten för att se var det tar vägen.