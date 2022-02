Rekorddyr bensin – räkna med höga priser hela året

Redan i höstas nådde svenska bensin- och dieselpriser rekordnivåer.

På grund av att restriktionerna kring coronapandemin lättade fanns ett större behov av råolja, vilket i sin tur ökade priserna för privatpersoner och företag i stora delar av världen.

Under torsdagen nådde priserna återigen rekordnivåer då Ukraina invaderas av Ryssland.

– Vi räknar med att oljepriset kommer att ligga på nivån 100 till 125 dollar hela det här året, har Nadia Martin Wiggen, energianalytiker på investmentbanken Paretosec, tidigare sagt.

Men trots redan chockartade nivåer under torsdagen höjdes priset ytterligare under fredagen, till följd av kriget. Under fredagen låg bensinpriset en bra bit över 20 kronor litern.

Inga tecken på minskning

Exakt hur priserna på bensin och diesel kommer fortsätta stiga eller minska påverkas av flera faktorer, till exempel skatter och efterfrågan.

Vad gäller efterfrågan ser analytikerna inga tecken på en minskning ännu.

– Oljepriset kan vara upp 20 till 25 procent till sommaren, har Nadia Martin Wiggen tidigare sagt.

Tre komponenter styr priserna Skatter. I Sverige finns tre skatter kopplade till fordon. Koldioxidskatt, energiskatt och moms. I dag utgör dessa skatter cirka 50 procent av priset vid pumpen. Råoljepriset. Priset på råolja, eller olja, är väldigt konjunkturkänsligt och påverkas mycket av vilken efterfrågan som finns. Reduktionsplikten. Sedan den 1 juli 2018 finns en reduktionsplikt som berör diesel, bensin och flygfotogen i Sverige. Den innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel. Det innebär att kostnaderna för dessa stiger. Källa: Jessica Alenius, Energimyndigheten och Ekonomifakta. Visa mer

Under fredagen höjdes bensinpriset med 60 öre till 20,14 kronor per liter.

Diesel höjdes ännu mer, med 70 öre, och kostar nu 22,67 kronor. Siffrorna är de rekommenderade priser på bemannade bensinstationer hos bland annat OKQ8, Circle K och Preem, skriver DI.

– När Ryssland invaderade Ukraina steg oljepriset kraftigt och det har att göra med att utbudet av råolja kommer att minska. Sverige har minskat importen av råolja från Ryssland de senaste åren men Ryssland är en stor leverantör till andra länder, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

”Osäkerheten är enorm”

Den historiska prisuppgången sätter därmed ännu mer fart på den inrikespolitiska debatten om drivmedelspriserna som väckt oro under de senaste månaderna.

Jessica Alenius menar att det i nuläget är omöjligt att veta vad som kommer hända med priserna framöver.

– Vi ligger på de högsta drivmedelsnivåerna någonsin. Det är rekord för både bensin- och dieselpriset, säger Jessica Alenius och fortsätter:

– Ökningen av drivmedelspriserna är inte unikt för Sverige. Råoljan är en av världens mest handlade produkter och konjunkturkänslig.

