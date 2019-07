Behring om intresset för toppjobbet på Swedbank

Danske Bank har pressats hårt i stormen kring penningtvätthärvan. Tidningen Berlingske avslöjade hur ryska maffian använt bankens kontor i Tallinn som en tvättmaskin för svarta pengar.

13 600 kunder i Danmark har lämnat banken i protest. Med nye vd:n Chris Vogelzang slickar man såren så gott det går.

Svarar på frågor om penningtvätt

När delårsrapporten presenterades på torsdagsmorgonen uppvisade Danske Bank ett nettoresultat på sju miljarder för första halvåret 2017. En fjärdedel lägre än för motsvarande period 2018.

Aktiekursen sjönk med en procent under första timmens handel på börsen i Köpenhamn, men återhämtade sig under dagen och låg på ett svagt plus vid 15-tiden.

På andra sidan sundet har Danske Banks Sverigechef Berit Behring, 52, också fått svara på många frågor om misstänkt penningtvätt. Både från kunder och medier.

Berit Behring på Expressens scen under Almedalsveckan i år. Foto: LISA MATTISSON

På frågan vad banken gjort för att det inte ska kunna hända igen svarar Behring i Dagens Nyheter:

– Vi har utökat antalet personer som jobbar med detta kraftigt. År 2015 var det omkring 200, i dag börjar vi närma oss 2000. Vi har investerat i IT-system, bland annat inom artificiell intelligens som kan hitta mönster i transaktionerna. Det viktigaste vi gjort är att utbilda personal, framför allt anställda som har kontakt med kunder.

Arbetade tidigare på Nordea

Behring har varit Sverigechef för Danske Bank sedan 2017. Hon arbetade tidigare för bland andra Svenska Handelsbanken och Nordea.

Nu är vd-jobbet ledigt på Swedbank som också anklagas för penningtvättaffärer i Baltikum. Detta sedan förra direktören Birgitte Bonnesen fick sparken i spåren av skandalen. En tillfällig vd, Anders Karlsson, har tillsatts men för styrelseordförande Göran Persson och hans kolleger återstår att fylla vd-stolen med en pålitlig kraft.

Berit Behring, Danske Banks chef i Sverige.

Berit Behrings namn har nämnts i sammanhanget, men hon vill inte avslöja om det finns något intresse för tjänsten från hennes sida.

– Det kan jag inte kommentera. Vad jag kan säga är att jag har fantastiska medarbetare på Danske Bank, svarar hon i DN.