Den nu offentligjorda advokatutredningen ger inga detaljer om summor eller namn på personer som fått sina pengar tvättade genom Danske Banks kontor i den estniska huvudstaden Tallinn.

Men enligt olika tidningsuppgifter kan så mycket som upp till 270 miljarder kronor ha passerat bankens kontor.

"Putin familj" nämns på ett enda ställe i advokatrapporten och det är när bankens visselblåsare slår larm om de misstänkta penningtvättoperationerna på kontoret i Tallinn.

Hur mycket pengar som passerat "tvättmaskinen i Tallinn för att tvättas vita utreds nu av polis i Danmark och Estland. Men även amerikansk polis har dykt ner på djupet i härvan.

En sammanbiten vd Thomas Borgen på väg till presskonferensen där han meddelade sin avgång. Foto: LISELOTTE SABROE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ingen i styrelsen brännmärks i utredningen och det finns heller inget som tyder på att någon av bankens ägare känt till vad som utspelade sig på Tallinn-kontoret.

Frågan är om något om Danske Banks "tvättmaskin" i Estland hade blivit känt utan den anonyme visselblåsaren mejl som började med ett mejl den 27 december 2013. Personen, som fortfarande är okänd för de flesta underrättade inte bara den egna bankens nyckelpersoner, utan även den amerikanska finansinspektionen. Och från amerikanskt håll kan pengar vara på väg till visselblåsaren. Tidningen Børsen uppger att det är praxis att stora tips ger ersättningar till den eller de som slagit larm.

Här är en del av tidsschemat kring Danske Bank.

2007:

Danske Bank köper Sampo Bank av finländska Sampo-koncernen för 30 miljarder danska kronor. Flera utländska enheter ingår, däribland AS Sampo Bank i Estland.

2011:

Finansmannen Christer Gardell meddelar den 22 november 2011 att han går in Danske Bank. Det sker genom hans aktivistfond Cevian Capital II GP Ltd. Fonden köpte in sig med fem procent.

– Vi stödjer arbetet med att göra Danske Bank till en av de starkaste och mest lönsamma bankerna i Norden. Som en engagerad ägare ser vi fram emot att samarbeta med styrelsen, ledningen och övriga aktieägare", sa Lars Fröberg, medgrundare av Cevian.

2013;

Svensken Lars Fröberg, medgrundare till Cevian, går in i Danske Banks styrelse mars 2013.

27 december skickar en anonym visselblåsare - den person som skulle slå larm om alla misstänkta olagligheter - sitt första mejl till fyra nyckelpersoner inom Danska Bank. Den anonyme personen beskriver grov kriminell verksamget innanför bankens väggar på kontoret i Tallinn med bland annat falska konton. Och här dyker det också upp information från visselblåsaren som berör den ryske presidenten Vladimir Putins familj och en ryska säkerhetstjänsten, FSB. Putins kusin Igor Putin, som tidigare var vice chef för Master Bank, namnges av visselblåsaren.

2014:

Danske Banks direktion informeras om visselblåsarens larm-mejl. Direktionens medlemmar får dock inte veta identiteten på visselblåsaren. En intern utredning inleds.

Flera nya mejl kommer från visselblåsaren.

Den interna utredningen slutar inte med den storstädning som borde ha skett, men banken börjar stängda konton som tillhör personer som inte bor i landet.

Schibsteds vd Rolv Erik Ryssdal väljs in i Danske Banks styrelse.

2015:

Bankens Estlandskontor hade mellan 2007 och 2015 närmare 10 000 kunder som inte är estniska medborgare eller bor i landet. En stor del av de utländska kontoinnehavarna är ryska medborgare, andra från Azerbajdzjan eller Ukraina.

Flera anställda på Danske Banks kontor i Tallinn har fått lämna sina jobb. Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Miljarder kronor slussas genom bankkontoret i Tallinn.

2016:

Cevians medgrundare och partner Lars Fröberg meddelar i februari att han inte ställer upp till omval i Danske Banks styrelse. Aktivistfonden är då fortfarande storägare i banken med 7,4 procent av aktierna.

I december meddelar Cevian att de minskar sitt ägande i Danske Bank.

Christer Gardell och Cevian är storägare i banken fram till 2017. Han har under några år varit bankens näst största ägare efter danska rederijätten Maersk.

2017:

De första nyheterna om skandalen börjar sippra ut. Den danska tidningen Berlingske, i samarbete med det internationella journalistnätverket OCCRP, kommer med flera avslöjanden om penningtvätt av närmast gigantisk omfattning vid Danske Banks kontor i Tallinn. Det är ryska pengar som pumpats genom det lilla oansenliga kontoret som nu går under benämningen den "Ryska tvättmaskinen".

I november meddelar Cevian att de lämnat Danske Bank.

2018:

Den 5 april lämnar Lars Mørch, ansvarig för Danske Banks affärskunder i ledningsgruppen, sitt uppdrag som en följd utredningen av penningtvätten.

Senare avgår den danska Finansinspektionens ordförande Henrik Ramlau-Hansen. Han var finanschef för Danske Bank under åren 2011-2016.

I maj presenterar den danska Finansinspektionen sin rapport om härvan. Den beskrivs som ”hårresande läsning” och visar hur Danske Banks ledning under flera år tonat problemen vid bankens kontor i Tallinn.

Den danska Finansinspektionen kräver också att banken avsätter minst 7 miljarder kronor för kommande böter.

Den danska Riksåklagaren inleder en formell utredning. Även den estniske Riksåklagaren meddelar den 31 juli att man inleder en brottsutredning.

19 september 2018 blir advokatutredningen om härvan offentlig. Bankens vd Thomas Borgen avgår. Borgen var ansvarig för den utländska verksamheten under stor del av den tid brotten begicks och enligt bankens egen advokatutredning ska han ha känt till problemen vid Estlandkontoret sedan 2010.

Danske Banks vd Thomas Borger tar konsekvenserna och avgår. Men han sitter kvar till en ersättare är på plats. Foto: LISELOTTE SABROE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Vid presskonferensen i Köpenhamn meddelas att över hundra anställda har fått lämna sina jobb. 8 polisanmälningar är gjorda. Banken har också gjort 42 anmälningar till myndigheter.